Após negar, Bi Garcia anuncia apoio a Amazonino Mendes

Contradizendo-se, mais uma vez, o prefeito de Parintins, Bi Garcia (PSDB), anunciou nesta segunda-feira (20), seu apoio à candidatura à reeleição do governador do Amazonas, Amazonino Mendes (PDT). No último dia 7, o EM TEMPO noticiou, em primeira mão, o apoio do político ao atual gestor do Estado.No dia seguinte, Bi Garcia divulgou uma nota de repudio desmentindo a matéria. Porém, duas semanas depois, o fato foi confirmado.



Segundo ele, a decisão foi tomada pelo povo de Parintins. Ele disse que procurou sentir o sentimento do povo para tomar a decisão. Bi Garcia é mais uma das fortes lideranças do Estado que aprova a gestão do candidato da coligação “Eu voto no Amazonas”, Amazonino Mendes.

Bi Garcia, que está no terceiro mandato como prefeito de Parintins, disse que, de todas as gestões que comandou, esta é a que mais recebeu investimentos por parte do governo do Estado. “Se eu fosse decidir por um capricho pessoal meu, eu iria prejudicar a cidade de Parintins. Eu iria prejudicar os investimentos que estão chegando na cidade de Parintins. O governo retomou os investimentos. O povo está esperançoso, o povo está acreditando. As obras estão acontecendo”, afirmou.

De acordo com Bi Garcia, a decisão foi baseada na reconstrução de Parintins, que recebeu nos últimos dez meses, mais de R$ 40 milhões de investimentos nos principais setores da máquina pública.

“Avaliamos bem o sentimento da população, até com pesquisa, sobre o que povo está pensando, acreditando. E a gente teve a compreensão de que a cidade teve a retomada de investimentos por parte do Estado e o povo acredita no governo do Amazonino Mendes. Portanto, tive que tomar uma decisão de apoio à reeleição de Amazonino Mendes, para o bem de Parintins, para o bem da população”, disse.

Bi Garcia também disse que há cinco anos Parintins não recebia investimentos do governo estadual.

