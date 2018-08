Pedreiro fica ferido ao sofrer acidente a caminho do trabalho

Manaus - Um pedreiro de 33 anos ficou ferido na manhã desta terça-feira (21), após se envolver em um acidente de trânsito entre uma motocicleta e um carro, na avenida Santos Dumont, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com a esposa da vítima Marina Corrêa, de 30 anos, o esposo seguia para fazer orçamento de obra no bairro Cidade Nova, Zona Norte da cidade. Ela informou que soube do acidente por um amigo.

O motorista do carro Palio, de cor prata e placas NPB-57**, que preferiu não se identificar, de 33 anos, disse que saía do posto de combustível quando houve a colisão na traseira do veículo.

Colisão foi na manhã desta terça-feira | Foto: Josemar Antunes

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atendeu a vítima, que sofreu ferimentos no rosto e foi encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, na Zona Leste da capital.

Policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estiveram no local e auxiliaram nos procedimentos.

Edição: Isac Sharlon

