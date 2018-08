Estudante pede doações para ajudar Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro

Manaus - Imagine um cenário de filme de terror: paredes com pinturas descascadas, lâmpadas piscando e alas que não funcionam. O local que poderia ser palco de um Thriller é, na realidade, o Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro, localizado na avenida Constantino Nery, no bairro Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus.

O local, que faz parte do sistema estadual de saúde, para atendimento de pacientes psiquiátricos, foi palco de estágio para a estudante de enfermagem, Ana Flávia Bentes da Silva, de 21 anos.

Ambiente sinistro

O contato com o ambiente degradado e sinistro despertou na estudante o desejo de fazer algo para mudar a realidade de quem precisa de atendimento no local. “Eu me encontrei profissionalmente nesse estágio, porém, como ex paciente psiquiátrica, sei da importância de um bom ambiente para a recuperação de pessoas com problemas mentais. O local ali não é nada adequado", disse.

Para tentar ajudar pacientes e melhorar o aspecto do "Eduardo Ribeiro", Ana Flávia iniciou uma campanha online. A intenção é arrecadar roupas, sapatos, materiais de higiene e dinheiro. O valor será usado para comprar novos equipamentos, colchões e tintas, para reformar o centro.

Alas fechadas e falta de estrutura também prejudicam o trabalho de funcionários do local | Foto: Marcely Gomes





Segundo a estudante, o aspecto físico do Centro Psiquiátrico foi o que mais lhe impressionou. "O descuido com as instalações do Centro Psiquiátrico impressionam. Eu entrei e foi como se eu estivesse em um filme de terror, algo apocalíptico. A parte exterior do prédio também está totalmente abandonada. Dentro há vários problemas como infiltrações e colchões sem capa”, revela a estudante.

Pacientes

A forma com que os pacientes eram atendidos também chocou Ana Flávia. “Eles não possuem área de lazer, não há trabalhos coletivos. Alguns até gostam de dançar e pintar, mas apenas um enfermeiro realiza esse tipo de atividade com eles”, lamentou.

Durante a semana em que estagiou no centro, a estudante revela que o prédio tem estrutura para atender a um número maior de pacientes, porém a maior parte das alas estão fechadas.



Frente do Centro Psiquiátrico Eduardo Ribeiro | Foto: Marcely Gomes

“O local é imenso, mas, grande parte das alas está desativada, além disso, há pouquíssimos psiquiatras para atender a demanda de pacientes", revela.

De acordo com a Lei Estadual 3.177/2007 que determinava a construção de leitos para pacientes psiquiátricos e com problemas dependência química em hospitais gerais, o Centro Psiquiátrico deveria ser fechado e os internos transferidos para hospitais na capital.

Porém, a Portaria nº 3.588 publicada no Diário Oficial da União no dia 21 dezembro de 2017, reformulou novamente a política de saúde mental no Brasil.

A manutenção de vagas em hospitais psiquiátricos e criação de novos leitos para tratamentos de pessoas com transtornos mentais foram algumas das mudanças trazidas com a portaria.

O local deveria ter sido fechado, porém, uma portaria federal fez com que voltasse a funcionar | Foto: Marcely Gomes

O "Eduardo Ribeiro" funciona atualmente, em dois ambientes: um para pacientes em surto e outro como enfermaria. “Pacientes que estão muito agitados ficam nesse ambiente para tratamento de surtos. O restante fica na enfermaria”, explicou.

Ana Flávia diz que alguns pacientes são abandonados por familiares. “Eles deixam a pessoa lá e passam meses sem retornar. Há uma moça que está há um mês sem receber visita de ninguém”, conta, desapontada.

Arrecadação

Quem quiser doar pode entrar em contato com a denunciante ou participar da vaquinha online | Foto: Marcely Gomes

Segundo a estudante, as doações na campanha que realiza são para beneficiar pacientes do Centro Psiquiátrico. “Até o momento conseguimos arrecadar várias roupas e objetos, mas ainda estamos recolhendo contribuições", disse.

Quem quiser ajudar, pode entrar em contato com a estudante pelo telefone (92) 98442-3284.

Susam

A reportagem solicitou nota da Secretaria de Estado de Saúde (Susam) para saber sobre planos de reforma e melhoria no quadro de funcionários para melhor atender aos pacientes porém, até a publicação desta matéria, não houve resposta.

