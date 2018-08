Semmas divulga propostas aprovadas para o concurso do Sauim-de-Manaus

Manaus - A Prefeitura de Manaus divulgou, nesta segunda-feira (20), a relação das propostas consideradas habilitadas na fase de análise documental do Concurso-Prêmio Nome e Identidade Visual do Mascote Sauim-de-Manaus, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas). A lista foi publicada na edição 4.425 do Diário Oficial do Município.

Das 23 propostas analisadas, 12 estão habilitadas a passar para a próxima fase, de análise pela comissão de seleção, e 11 inabilitadas, com base na documentação apresentada pelos proponentes e analisada pela comissão técnica.

A avaliação considerou as exigências estabelecidas no subitem 7.2, do edital 001/2018, do concurso-prêmio, segundo o qual a comissão técnica seria a responsável pela análise de aprovação da documentação enviada pelo proponente, obedecendo aos critérios técnicos e objetivos expressos no edital, pautando-se pela elegibilidade, ou seja, os trabalhos que não estivessem em consonância com o edital seriam automaticamente inabilitados. Mesmo assim, os proponentes que tiveram propostas inabilitadas e desejem questionar esse resultado, podem entrar com recurso junto à Semmas até o próximo dia 27.



O concurso-prêmio para escolha do nome e identidade visual do mascote Sauim-de-Manaus terá uma premiação em dinheiro no valor de R$ 10 mil. O objetivo da iniciativa é popularizar, ao máximo, o tema da preservação do sauim-de-coleira, espécie criticamente ameaçada de extinção, incentivando ações voltadas à educação ambiental e à conscientização quanto à necessidade de preservação do primata, que só ocorre em Manaus e entorno.

O projeto ganhador, com o nome e a identidade visual do sauim-de-Manaus, será utilizado em variadas peças e meios de comunicação, tais como papelaria, peças impressas em geral, outdoors, banners, páginas na internet, cartazes, revistas e vídeos, com a finalidade de disseminar o tema.



