Passageiros assaltados em ônibus podem pedir indenização à empresa

Manaus - Em 2018, a polícia já registrou mais de 1.500 roubos a coletivos em Manaus e os números só tendem a crescer. Essa tem sido a realidade dos cidadãos manauaras que utilizam diariamente o transporte coletivo da capital.

Um número expressivo de usuários já foi vítima de roubo dentro dos ônibus. São trabalhadores que ficam com o gosto amargo da insegurança e revoltados pelos prejuízos. O pedido de indenização à empresa de transporte coletivo é uma alternativa para lidar com esse tipo de situação.

Só nos seis primeiros meses desse ano, 1.611 crimes foram registrados. As informações são da Secretaria de Segurança Pública do Estado.

O pagamento de indenização para passageiros ainda é um entendimento novo na justiça brasileira. Em Manaus isso não é diferente, há apenas um juizado especial.

O ressarcimento por prejuízos aos passageiros ainda não é comum, o assunto ainda gera muitas discussões e controvérsias. Segundo o diretor da Associação de Defesa do Consumidor do Amazonas, 90 % dos Tribunais ainda estão dando ganho de causa para as empresas e não aos passageiros. Os juízes entendem que a empresa não tem como prever o roubo, mesmo que aquela rota seja campeã em assaltos.

Segundo o advogado, Jayme Benchaia é responsabilidade do Estado prover a segurança da população.

Outro Entendimento Jurídico

Em seu artigo 22, o Código de Defesa do Consumidor define que o transporte dos passageiros (serviço público) deve ser feito com segurança e, caso isso não aconteça, a empresa deve reparar os danos. Esse contexto tem embasado alguns entendimentos jurídicos, o que leva as empresas de ônibus a pagarem pelos prejuízos sofridos pelos passageiros em caso de assalto em ônibus, desde que comprovados.

Se você foi vítima de um assalto a ônibus saiba que o primeiro passo é registrar o Boletim de Ocorrência. O usuário pode recorrer direto aos Juizados Especiais Cíveis.

