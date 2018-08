Prédios de Manaus são evacuados após terremoto na Venezuela

Manaus - Um terremoto de 7,3 na escala Richter no litoral da Venezuela sacudiu prédios em todas as zonas da cidade de Manaus na tarde desta terça-feira (21). O epicentro do tremor foi na cidade de Yaguaraparo, na província de Sucre, ao norte da Venezuela, mas foi sentido em todos os territórios ao redor, como Trinidad e Tobago, as ilhas de Aruba, Curaçao e Bonaire, e na capital, Caracas. As informações foram obtidas em tempo real pelo website do Serviço Geológico Americano (USGS).

No Brasil, o tremor foi sentido com mais força em Boa Vista (RR) e na capital amazonense. Na avenida Via Láctea, no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul da capital, todos os condomínios residenciais foram evacuados. Já na avenida Eduardo Ribeiro, no Centro de Manaus, uma emissora de rádio interrompeu a sua transmissão, uma vez que o Palácio do Comércio, prédio de 25 andares onde está localizada a emissora, tremeu com muito mais força.

O radialista Fred Lobão sentiu o tremor enquanto lia uma matéria jornalística no ar. Ele relata que a equipe foi obrigada a descer 24 andares por escadas, e que mesmo com mais de uma hora após o tremor sentido no Palácio do Comércio, o Corpo de Bombeiros não autorizou um novo uso dos elevadores.

"Eu estava lendo a matéria quando o nosso operador de áudio avisou que o prédio estava tremendo. Eu tentei levantar, mas caí da cadeira e não consegui ficar em pé. O pessoal da emissora apareceu na porta do estúdio, avisando a mesma coisa. Nos levantamos com muito esforço e descemos todos os andares pelas escadas".

Os moradores deixaram os prédios assustados | Foto: Márcio Melo

Na Ponta Negra, Zona Oeste da capital, diversos prédios foram evacuados. Em toda a extensão da avenida Coronel Teixeira, principal via do bairro, e também na avenida Via Láctea, no Aleixo, era possível ver pessoas ao lado de fora dos prédios, com medo dos tremores, conforme um vídeo enviado por um internauta à equipe do EM TEMPO. A cena também pôde ser vista na avenida Mário Ypiranga Monteiro, também na Zona Centro-Sul.

Vídeo enviado por um internauta mostra moradores ao longo da avenida Via Láctea, no Aleixo, fora de seus prédios. | Autor: Divulgação

Moradores de um condomínio situado na alameda Alasca, na Ponta Negra, relataram ter sentido fortes tremores. A administradora de empresas Alzenir de Paula, mora no 15° andar e disse que a sensação foi de estar em um barco. "Balançou bastante por aproximadamente 30 segundos. Eu só percebi quando vi um quadro balançando na parede. A princípio achei que eu estava passando mal porque foi igual uma onda, um barco em cima de uma onda", afirmou.



A aposentada Mirza Muni mora no 4° andar e não chegou a sentir os tremores, mas ficou assustada com o desespero dos vizinhos. "Eu vi o pátio cheio de pessoas, e então percebi que estava acontecendo alguma coisa. Alguns vizinhos do 13° andar sentiram bastante o tremor", disse.

A movimentação de pessoas foi percebida por Adriel Bento, que trabalha como vigia em um dos prédios do local. "Eu não percebi o tremor, mas ouvi alarmes dos prédios vizinhos. Logo em seguida uma moradora ligou perguntando se estava acontecendo alguma obra pois os quadros dela estavam balançando", afirmou.

Prédios na Ponta Negra também foram afetados | Foto: Márcio Melo

Instruções

Durante os tremores, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para o Centro, para a Ponta Negra e para a avenida Jacira Reis, no bairro Dom Pedro. A instrução da corporação é que os moradores aguardem as equipes do Corpo de Bombeiros e não entrem nos prédios até a liberação das equipes, além de evitar o uso de elevadores.



O terremoto também foi sentido em vários municípios do interior do Amazonas. Em Jutaí, na região do Alto Solimões, a 632 quilômetros de Manaus, relatos de cidadãos dão conta que partes da cidade chegaram a tremer. As paredes da Escola Estadual Deuzuíla Aguiar, no município, chegaram a rachar por conta do tremor.





Impacto internacional

A área de atuação do terremoto, cujo epicentro foi na Península de Paria, também se expandiu para vários territórios da América Central. De acordo com informações em tempo real do Serviço Geológico Americano, as ilhas da Dominica, Martinica, Barbados, entre outras, foram atingidas.

Em território venezuelano, a ilha de Porlamar e estados como Nueva Esparta, Monagas, Valencia, e Anzoátegui foram atingidos. Já na América do Sul, além de territórios do Norte do Brasil, como Macapá (AP), Pacaraima (RR) e a Serra do Tepequém, em Roraima, partes da Guiana Inglesa também sentiram os efeitos do tremor.

