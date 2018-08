Crise na segurança do AM leva Arthur a pedir ajuda do governo federal

Manaus - “Manaus e o Amazonas atingiram um nível absurdo de ingovernabilidade. Não dá mais para continuar assim”. A declaração foi feita pelo prefeito Arthur Virgílio Neto, em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira (21), na sede da Prefeitura de Manaus, para anunciar estatísticas a respeito de roubos e furtos em bens móveis e imóveis pertencentes ao serviço público municipal.

Entre janeiro e o dia 21 de agosto foram registrados, ao todo, 1826 furtos e roubos a unidades sob responsabilidade da Prefeitura, entre unidades de saúde, ônibus, centros de referência em assistência social e até em escolas da rede pública municipal.

A maior parte dos assaltos foi registrada em ônibus: 1672 ocorrências do total. Em uma das ocorrências em ônibus, um homem foi morto a tiros após um assalto, na avenida Max Teixeira, na Zona Norte da capital, no dia 14 de junho.

Já em unidades de saúde da Prefeitura, 49 ocorrências foram registradas. 63% dos casos aconteceram na Zona Norte, enquanto 22% foram na Zona Oeste, e 13% na Zona Leste. Na terceira semana do mês de agosto, quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS) foram assaltadas, inclusive, à mão armada.

Em escolas da rede municipal, a Secretaria Municipal de Educação (Semed) registrou 85 ocorrências em unidades de ensino, sendo assalto, furto ou vandalismo. Uma das últimas ocorrências levou, inclusive, à rendição de professores e alunos na Escola Municipal Padre Calleri, na rodovia federal BR-174, e no Centro Municipal de Atendimento Sociopedagógico (Cemasp) 01, no conjunto Eldorado. As ocorrências aconteceram na última sexta-feira (17).



Culpa do governo

Arthur Neto atribuiu a falta de segurança ao governo do Amazonas e ao governador Amazonino Mendes, acusando o Estado de omissão perante ao caos instaurado na segurança pública. Para ele, não há governo, as forças de segurança não funcionam, e só o poder das facções é que funciona. Ele salientou que quem perde é a população do Estado.

"Eu penso que esses crimes são, no mínimo, fruto de uma cumplicidade indireta de quem quer ver a máquina pública municipal desmantelada"

"Lembro-me quando o delegado Sérgio Fontes era secretário de Segurança Pública, e em uma ação conjunta entre Governo e Prefeitura, conseguimos desmantelar a invasão criminosa que estava na Cidade das Luzes. Mas hoje, o governo e o seu governador, num ato, talvez, de medo, não tem coragem de desmantelar as falanges que, dia após dia, assolam Manaus e o Amazonas. É nessas horas que eu penso que o Amazonas deve ser governado por gente de caráter, e não mais por este governador", afirmou Arthur, com ênfase.

Durante a entrevista, o prefeito recebeu ligação internacional do ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, que está na Colômbia. "Já tenho reunião marcada com o ministro Jungmann, e nessa reunião, vou levar toda essa situação que está acontecendo em Manaus, e como temos sofrido com esse problema. Quero discutir com ele todas as medidas possíveis que podemos adotar na cidade. O que não pode é continuar no estado que está".

Irresponsabilidade

Virgílio também acusou o governador Amazonino Mendes de não estar preocupado com a segurança de seus governados.

"Esse governador é uma pessoa trêfega. Se ele cuidasse do seu trabalho, a segurança estava boa. Ele é viciado em exibir e desfilar viaturas para o público, e depois escondê-las, só pagando o aluguel para os seus parceiros e deixando o povo desassistido, porque não há quem dirija essas viaturas. Isso é um desrespeito!"

O prefeito também comparou a atual situação de Manaus com a da cidade do Rio de Janeiro. "Antigamente, ninguém queria ir para o Rio de Janeiro, porque não estava nada bom, era uma crueldade sem tamanho. Hoje as pessoas que estão saindo de Manaus, porque a nossa capital não deixa nada a dever ao Rio no quesito requinte de crueldade. Isso é horrível, é grave, e mostra que falta coragem cívica, física e moral ao governador Amazonino para exercer o seu cargo".

Arthur chegou a comparar a situação do Amazonas com a do Rio de Janeiro,no quesito requinte de crueldade. | Foto: Márcio Melo/EM TEMPO

Críticas sucessivas



As críticas ao trabalho - ou à falta dele - de Amazonino Mendes têm sido recorrentes nos últimos pronunciamentos públicos de Arthur Neto. Em uma vistoria nos trabalhos do Plano de Obras de Verão na última quarta-feira (15), no bairro Grande Vitória , Zona Leste da capital, o prefeito afirmou que o governador tem medo de resolver o problema da violência no Estado.

"Ele se entoca na casa dele e não cuida da segurança, fazendo com que as pessoas tenham que fechar seus comércios mais cedo, com medo de assaltos".

Já no dia 8 deste mês, em um evento no bairro Parque das Tribos, na região do Tarumã, Zona Oeste, Arthur desafiou Amazonino a entregar a ele o comando das forças de segurança do Amazonas. "O governador pode ficar despreocupado, porque eu vou fazer o povo de Manaus dormir tranquilo de novo".

