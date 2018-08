Faculdade Estácio lança curso de Direito para alunos no Amazonas

Mais de mil pessoas prestigiaram, na terça-feira (21), o lançamento do curso | Foto: Divulgação

Mais de mil pessoas prestigiaram, na terça-feira (21), o lançamento do curso de Direito da Faculdade Estácio do Amazonas, que contou com a palestra do vice-presidente jurídico da instituição, Alberto Senna. O evento, com a presença da imprensa e autoridades, ocorreu no Teatro Manauara, situado na praça de alimentação do shopping Manauara, situado na Zona Centro-Sul de Manaus.

Durante a palestra “Os Desafios do Operador de Direito – Passado, Presente e Futuro”, que tratou sobre ética e dados sobre corrupção, Alberto Senna divulgou informações importantes sobre a graduação de Direito da instituição, que a tornam referência no curso.

“A Faculdade Estácio tem 48 anos de tradição no curso de Direito. São mais de 250 mil alunos formados. Atualmente, nós temos 80 mil alunos matriculados e isso equivale a quase 10% de todos os bacharéis do Brasil. Além de quantidade, temos também qualidade. Isso porque, nossos cursos em todo o Brasil, atingiram as notas 4 e 5, as maiores avaliadas pelo MEC (Ministério da Educação).

O lançamento do curso contou com a presença do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas (OAB-AM) | Foto: Divulgação

Além da graduação, Senna aponta que o mestrado e doutorado em Direito da Faculdade Estácio é reconhecido como o melhor do Rio de Janeiro e segundo melhor do país. “São 15 anos de conceito máximo do MEc”, acrescentou. Quanto ao nível de excelência, ele informa que o mesmo padrão de qualidade do curso do Direto conhecido em outras unidades pelo país, será aplicado no Amazonas. “Eu tenho certeza, que o curso em Manaus, será maravilhoso”, afirmou.

O lançamento do curso contou com a presença do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas (OAB-AM), Marco Aurélio Choy, que esteve na abertura do evento e parabenizou o grupo pela inovação no mercado educacional de Manaus. "Nós esperamos que, com mais essa oportunidade, os universitários, alunos saiam bem mais preparados para o mercado. Sabemos que os professores escolhidos pelo grupo são os melhores, e, portanto, vão formar os melhores profissionais.

Também prestigiaram o momento, o defensor público do Estado do Amazonas, Carlos Almeida e o delegado federal, Wesley Aguiar.

O diretor-geral da unidade no Amazonas, Hugo Guimarães, sinaliza que os alunos podem esperar um curso de alto nível | Foto: Divulgação

Excelência

O diretor-geral da unidade no Amazonas, Hugo Guimarães sinaliza que os alunos podem esperar um curso de alto nível, totalmente direcionado para a prática profissional. "Nós vamos preparar os alunos desde os primeiros dias de aula, seja para prestar concurso público e até mesmo, para conseguir a carteira da OAB, exercendo assim a prática advocatícia", informou.

Conforme a gerente acadêmica, Adriana Borges, as primeiras aulas do curso de Direito, iniciaram com a apresentação dos professores e coordenadores do curso e da estrutura da Faculdade Estácio do Amazonas. “Neste primeiro dia, vai ter uma explanação sobre os núcleos disponíveis de apoio, pesquisa, extensão, perfil do egresso e do aluno formado. Hoje, vai ser uma parte voltada, para o estudante ‘navegar’ na instituição”, disse.

*Com Informações da assessoria

