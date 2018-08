Falta de leite especial prejudica criança com doença rara no Amazonas

O filho de Silelma Moura, Jorge Moura, de apenas 2 anos, sofre de alergia alimentar múltipla | Foto: Acervo pessoal

Manaus - Sem receber há dois meses o estoque de fórmula de aminoácidos livres ( leite especial) para o filho de dois anos, a dona de casa Silelma Moura recorreu ao Em Tempo para pedir ajuda no sentido de conseguir o produto e evitar mais complicações na saúde da criança.

O pequeno Jorge Miguel Moura sofre de alergia alimentar múltipla e não ingere alimento algum, além da fórmula. Usando até 15 latas do produto por mês, ela disse que cada uma custa, aproximadamente, R$160.

À reportagem, a assessoria da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas confirmou a falta do leite no estoque. O órgão responsável por doar este tipo de leite é o Ministério da Saúde (MS). No Amazonas, a entrega é feita por meio da Susam.

A solicitação, segundo Silelma, foi protocolada no dia 15 de junho deste ano para receber o estoque de julho.

"Meu bebê tem uma doença rara. Vários médicos especialistas disseram que nunca viram no Estado um caso desse nível. Ele é dependente do leite e consome, por dia, ao menos cinco mamadeiras da fórmula. Como ele está crescendo, pede cada vez mais. Não posso pagar sozinha e já não sei o que fazer", desabafou a mãe de Jorge.



Por mês, Jorge consome até 15 latas, mas, com o crescimento, a quantidade pode aumentar | Foto: Acervo pessoal

Sem opções, ela disse que apela para rifas e doações solidárias, mas que, recentemente, o número de doadores tem diminuído. Ela fez um experimento, durante seis meses, com recomendação médica, de alimentar o filho com carne de rã - que tem menos proteínas, o que facilita a digestão.

Em junho, no entanto, Silelma descobriu que o filho foi infectado com uma bactéria intestinal, desenvolvendo a doença disbiose, que rejeita qualquer alimento ingerido no organismo. Como reações da doença, Jorge ficou internado com edemas em várias partes do corpo, além de desenvolver fissuras anais, ter diarreia e vômito.

"Apesar do leite não satisfazer muito, era a única coisa que realmente não afetava seu organismo. Suspendi os alimentos, mas agora o sistema imunológico dele está baixíssimo. Além disso, ele está desenvolvendo alergias respiratórias com mais frequência", disse a mulher.

Os custos médicos também são difíceis de serem arcados pela família. Especialistas como gastropediátrico estão atualmente em licença do Sistema Único de Saúde (SUS) obrigando a alternativa por médicos particulares. "Já fui em tantos hospitais públicos de referência para criança, que perdi a conta. Sempre dizem que o médico está indisponível por licença", relatou.

Recentemente, a mãe revelou que o filho também adquiriu uma doença intestinal | Foto: Acervo pessoal

Susam

Por meio de nota oficial, a Secretaria de Saúde informou que a Central de Medicamentos (Cema) está com o produto em falta e que o processo de compra já está em andamento.

Quem puder ajudar o pequeno Jorge com doações pode entrar em contato pelo número (92) 9 8280-3826 - Silelma Moura.

