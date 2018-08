Rodoviários podem aprovar nova greve geral na próxima terça, em Manaus

Sindicato ainda disse que não pode prever paralisações súbitas durante a semana | Foto: Arquivo Em Tempo

Manaus - Com 23 dias de plano de saúde completamente suspenso e quatro dias de atraso do vale-trasporte, a categoria dos rodoviários disse que está trabalhando na possibilidade de uma nova greve geral. Sem perdoar o descumprimento do acordo que proibia atrasos salariais, o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus (STTRM) dará o veredito em assembleia geral na próxima terça-feira (28).

Ao Em Tempo , um membro da direção da entidade, que preferiu não se identificar, afirmou que os trabalhadores irão ser convocados esta semana para comparecer à sede mostrando que não será dado nenhum prazo às empresas de transporte público.

Leia também: Transporte Público em Manaus: muito incentivo para pouco benefício

"Entraremos em consenso dentro de reunião para discutir esta situação. Já havíamos denunciado ao Ministério Público do Trabalho toda esta questão de atrasos pelas empresas e o que foi acordado era que eles nunca mais iriam atrasar", respondeu a fonte por telefone.

Assembleia geral será feita na próxima terça-feira | Foto: Divulgação

Além disso, o membro da comissão diretora ainda falou que paralisações súbitas antes da data de aprovação da greve geral, ocasionada pelos trabalhadores por conta própria, não serão controladas. "Como segurar dois, três mil trabalhadores? Estamos aqui para apoiá-los, mesmo antes de oficializar uma greve pelo sindicato", completou.

O membro ainda disse que o sindicato foi notificado na última segunda-feira (20) pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas (Sinetram) de que haveriam atrasos salariais. "Eles não deram um prazo de quando iriam pagar. Somente que não pagariam na data correta", concluiu.

A reportagem entrou em contato com o Sinetram para receber um posicionamento oficial, mas até a publicação desta matéria não recebeu retorno.

Procurada pela reportagem em caso de uma nova greve geral, a Prefeitura disse, por meio de nota, que não foi procurada para intermediar as tratativas entre trabalhadores e empresas do sistema de transporte coletivo.

"O município espera que as partes usem do bom senso para não prejudicar, mais uma vez, a população. Quanto as medidas a serem adotadas pela Prefeitura, as mesas serão avaliadas junto a Procuradoria Geral do Município (PGM), a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) e o Sinetram", diz a nota.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais

Vigilantes de estádios voltam a protestar por atraso de salários

Temer sanciona MP do Frete e veta anistia às multas dos caminhoneiros