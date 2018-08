Sem entender leis, consultoria dos EUA pede ajuda a magistrados do AM

Consultores americanos se reúnem com magistrados brasileiros para conhecerem as leis e o sistema carcerário brasileiro | Foto: Divulgação

Manaus -Sem entender das leis penais brasileiras, os integrantes da Giuliani Security & Safety foram contratados por mais de R$ 5,6 milhões pelo Governo do Amazonas para ajudar na segurança do Estado.



Os representantes da empresa dos Estados Unidos da América pediram ajuda de juízes do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam), que atuam na Vara de Execução Penal (VEP), em Manaus.

Para entender a justiça do Brasil, os representantes San Luongo, Steven Haimowitz, Peter Cursio e Sebastian Cruz reuniram-se no Fórum Ministro Henoch Reis, no bairro de São Francisco, na Zona Sul da capital amazonense, com os juízes Glen Hudson Paulain Machado, Rômulo Garcia Barros Silva, João Gabriel Cirelli Medeiros e Bárbara Marinho Nogueira.

Conforme informações do Tjam, os três consultores buscaram conhecer a dinâmica dos processos criminais, desde a fase de inquérito até a execução penal.

Reuniões

O juiz João Gabriel Cirelli Medeiros explicou que os integrantes da Giuliani Security & Safety, têm pautado reuniões com todos os setores de segurança e do sistema judiciário, mais especificamente na área criminal.

“Eles nos pediram esclarecimento sobre o funcionamento do sistema criminal no Brasil, desde o momento que ocorre a prisão em flagrante até o encerramento da execução da pena. Fizeram perguntas sobre o sistema carcerário do Amazonas, sobre o funcionamento das audiências de custódia, dentre outras questões. O tempo foi curto, seriam necessárias muitas reuniões para esclarecer tudo, até porque há uma diferença muito grande das nossas leis para as leis dos Estados Unidos, mas procuramos contribuir com o máximo de informações”, disse o magistrado.

Leis diferentes

Durante a reunião, um dos integrantes da Giuliani Security & Safety, Steven Haimowitz, disse que foi gratificante reunir-se com os magistrados amazonenses, os quais demonstraram muito prazer em exercer suas funções.

Haimowitz também frisou as diferenças entre as leis aplicadas nos Estados Unidos e as leis brasileiras, o que demandará bastante estudo no processo de elaboração do plano de consultoria.

Investigação

Atualmente, o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPAM) investiga o contrato da empresa norte-americana com o Governo do Amazonas, por meio, de um inquérito civil para apurar se houve irregularidades na dispensa de licitação com a Giuliani Security & Safety.

