Revolta em Caapiranga: corpo de homem assassinado é encontrado

Caapiranga – O corpo do jovem Cosmo Dantas Mendes, desaparecido desde a última segunda-feira no município de Caapiranga (distante 134 quilômetros de Manaus), foi encontrado na tarde desta sexta-feira (24), em uma área de mata no Balneário Esplendor, também no município. A morte do jovem motivou a revolta popular no município, que deixou um morto e vários feridos.

A localização do corpo de Cosmo foi o motivo que levou familiares e amigos do rapaz a protestar em frente à delegacia do município. Segundo colegas, Cosmo era usuário de drogas e teria sido morto por Osiane Mendes Lopes, conhecida como “Pingo”.

A mulher é conhecida por vender drogas no município e mesmo após a prisão, insistia em não dar detalhes sobre o paradeiro do jovem. Segundo informações de moradores, ela chegou a fazer deboches, afirmando que o rapaz estava morto e a família nunca o encontraria.

A afirmação revoltou familiares e, o que antes era um protesto pacífico, virou uma confusão generalizada. Manifestantes tacaram pedras em direção aos policiais militares, estes, por sua vez, responderam com tiros. No total, 11 pessoas ficaram feridas e uma morreu.

Presos transferidos

Osiane Mendes Lopes e Reginaldo Pereira dos Santos Júnior, os suspeitos de envolvimento no homicídio de Cosmo foram transferidos para Manacapuru na noite de quarta-feira (22), reforços das Polícias Militar e Civil foram enviados ao município para conter ações de depredação do patrimônio público que resultaram em nove pessoas feridas e uma morta.

