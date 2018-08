Comunidade na Zona Leste recebe ações de infraestrutura neste sábado

Manaus - Ao menos 30 ruas da comunidade Nova Conquista, no bairro Tancredo Neves, Zona Leste, receberam as ações do Plano de Obras de Verão neste sábado (25). A Prefeitura de Manaus confirmou que até dezembro deste ano está programado para dez mil ruas serem recuperadas na capital.

Os trabalhadores da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) iniciaram a recuperação da malha viária pelas ruas Anori, Apuí, Urucará e Travessa Venezuela. As obras englobam recapeamento e tapa-buracos, onde serão utilizadas aproximadamente 140 toneladas de massa asfáltica.

Leia também: Passo a Paço contará com shows inéditos de artistas regionais

Além disso, serviços de limpeza e recuperação de bueiros, sarjeta e manutenção de meio-fios também ocorrem. A ação tem estimativa para ser concluída em 20 dias.

“Os mutirões estão garantindo ações concentradas das equipes de obras da secretaria, simultaneamente, em vários bairros, o que garante celeridade ao que Plano de Obras veio propor para este verão, conforme determina o prefeito Arthur Virgílio Neto”, enfatizou o secretário, Kelton Aguiar.

140 toneladas de massa asfáltica foram usados em 30 ruas | Foto: Divulgação/Assessoria

Para a dona de casa Aparecida Costa, 59, ver o maquinário da Seminf na sua rua é reconfortante. "Estávamos ansiosos pelos serviços de asfalto nas nossas ruas. Vai melhorar muito a nossa mobilidade, porque nossa rua é caminho para as principais", afirmou Aparecida, moradora da rua Anori.

Neste segundo mês do Plano de Obras de Verão, a Prefeitura de Manaus já concluiu mais de 4 mil vias, dos 63 bairros e comunidades da capital, garantindo segurança e mobilidade para a população, como nos bairros Jorge Teixeira, Grande Vitória e Puraquequara, na Zona Leste.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Prefeitura treina equipe comunitária para situações de risco

Fundo Manaus Solidária realiza ação de saúde para moradores de rua