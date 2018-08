De Norte a Sul, passageiros são assaltados em Manaus

Manaus - Nada assusta mais a universitária Rose Mari Rodrigues (*nome fictício a pedido) do que sair da faculdade localizada no Centro e seguir até a parada de ônibus localizada na avenida Getúlio Vargas esperar pelo transporte que a levará para casa, no bairro Nova Cidade, Zona Norte.

De um ponto a outro, ela diz já ter sido assaltada ou presenciado alguém sendo roubado em todas as fases desse percurso noturno.

Da faculdade à parada, teve o celular roubado; no ponto de ônibus, presenciou arrastão promovido por motoqueiros; dentro do coletivo, viu assaltantes sacarem armas e roubarem a diária do cobrador; finalmente no bairro, perdeu todo o dinheiro que carregava na bolsa.

“É uma vida de medo!”, diz a universitária, que estuda serviço social. “Quero ver se consigo melhorar esse quadro”, completa.

Moradores das zonas Sul e Norte vão precisar muito da assistência da futura profissional Rose Rodrigues, pois, se depender do governo do Estado, a situação não vai melhorar tão cedo, com exceção do lobista Rudolph Giuliani, que recebeu do governo Amazonino Mendes R$ 5,6 milhões por uma consultoria cuja primeira ideia posta em prática foi a criação de uma nova secretaria, cujo comando será do coronel Walter Cruz, que deixou a Agência Reguladora dos Serviços Concedidos do Estado do Amazonas (Arsam).

Principalmente no Centro, as principais ocorrências de crimes são de roubos de celulares | Foto: Em Tempo

Assim, o desgoverno na área de segurança pública não faz muito para coibir a ação dos bandidos e, se no trecho Leste-Oeste percorrido pela equipe do portal Em Tempo na primeira parte desta reportagem, o tráfico é um vetor da violência, por conta da facilidade para a entrada de drogas em Manaus, de Sul a Norte, são furtos e roubos que assombram os moradores ou quem precisa tomar ônibus no terminal da Matriz ou nas paradas dos corredores viários.

Na Getúlio Vargas, que concentra paradas que recebem um grande número de estudantes durante todo o dia, o negócio do senhor Leite, uma barraca de lanche, só melhorou depois que todos os colegas se uniram e contrataram um vigia para reparar as barracas ao longo da noite.

“É simples: ele fica no prédio da frente, quando vê um suspeito grita que está chamando a polícia e o ladrão se manda”, diz Leite. Fora esse inusitado método de combater a criminalidade no grito, os donos de barracas também afixaram um cartaz nas portas informando aos ladrões que elas são monitoradas pelo vigia das alturas.

Para tentar inibir o crime, donos de empreendimentos contratam vigias | Foto: Em Tempo

“Quando eles (os ladrões) não caem nessa conversa, ele (o vigia) chama a polícia mesmo, aí é contar com a sorte para eles aparecerem”, afirma outro dono de barraca, que pede, por óbvio, para não ser identificado por medo de represálias.

Leite e o colega são unanimes em dizer que a presença da polícia, sobretudo à noite, é insuficiente diante do movimento de estudantes e trabalhadores. Leite conta que o movimento está bem tranquilo e do nada um motoqueiro para, o carona desce e anuncia o assalto com uma arma na mão e, após “limpar” os que estão próximos, sai em fuga.

Os passageiros não têm como reagir, é tudo muito rápido, e a polícia está a quilômetros do local.

Ao longo do dia, o terminal da Matriz e as paradas lotadas também são sinônimos de roubos de aparelhos celulares. Nos seis primeiros meses deste ano, o número deste tipo de crime registrou um aumento de 26%, quase 16 mil celulares roubados contra pouco mais de 13 mil no mesmo período do ano passado.

São 89 ocorrências dessa natureza a cada dia, 3,7 a cada hora, quase 1 a cada 15 minutos. O pior é que esse tipo de crime tem uma subnotificação muito grande, pois a vítima já sabe que não vai conseguir recuperar o aparelho e não perde tempo fazendo o registro na polícia.

Populares afirmam que a presença da polícia é insuficiente à noite | Foto: Em Tempo

“Para quê? Melhor bloquear o chip, comprar outro aparelho e vida que segue”, diz a estudante Rita Silva, assaltada enquanto subia no ônibus a caminho de casa após um dia estafante de trabalho no centro comercial de Manaus.

Ação dos ladrões no terminal da Matriz é bem conhecida, mas a polícia não consegue fazer nada para coibir esse tipo de violência. O ladrão age quando os passageiros estão amontoados na porta de entrada dos ônibus e aproveitam o descuido para roubar o que está mais fácil, seja o celular ou um cordão ou pulseira de ouro.

Há relatos de passageiros que estão lendo mensagens em bancos na janela do ônibus, quando o ladrão pula e toma o celular.

Nos 10 bairros da Zona Norte, que reúnem mais de 500 mil habitantes, o medo dos comerciantes é visível nas grades de ferro e na desconfiança com que atendem a desconhecidos como a equipe do portal Em Tempo .

Na rua Vitória, no bairro Novo Israel praticamente todas as tabernas estão com grades, e os proprietários atendem os clientes por detrás delas. A noite tudo fecha no máximo às 22h. Além disso, é risco certo, afirma um deles.

