Mil pessoas são atendidas em mutirão da Prefeitura neste sábado

Manaus - A 11ª edição do Prefeitura Mais Presente aconteceu neste sábado (25), e realizou 1.020 atendimentos na Escola Municipal Guilherme Barbosa Barker, no Santo Antônio, zona Oeste, levando uma gama de serviços e parcerias para atender bem de perto a comunidade do bairro.

Aproximadamente 20 secretarias municipais estiveram, durante toda a manhã, atendendo as principais demandas da população. A ação contou ainda com uma programação recheada de atividades esportivas e de lazer.

Saúde, Educação, Assistência Social, Transportes Urbanos, Infraestrutura, um verdadeiro shopping de serviços. O público compareceu em massa, mostrando o acerto da proposta da Prefeitura de Manaus em aproximar os serviços municipais da população.

A escola onde foi realizada a ação foi totalmente revitalizada, como parte do Programa de Revitalização das Escolas, realizado pelo município, pela Secretaria Municipal de Educação (Semed). A ideia da prefeitura é fazer um cruzamento de ações, fazendo a revitalização de cada escola que vai receber o P+P.

A Prefeitura Mais Presente tem a missão de levar para as populações mais carentes de serviços públicos, a solução de várias de suas demandas, que vão desde a emissão de um documento à solicitação de serviços de infraestrutura.

“Estamos muito satisfeitos com o resultado da ação, pois facilita muito a vida do cidadão. Ele pode resolver varias serviços ao mesmo tempo, e neste sábado o diferencial foi a parceria da Semjel.”, disse o coordenador da Ouvidoria, Rodrigo Guedes, que responde pela coordenação do programa.

A Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel) levou várias programações, como avaliação física e de fisioterapia, corte de cabelo, atividades aquáticas, tênis de mesa, aulão de aeróbica e ritmos, aula de rugby, campeonato de futsal e queimada.

Para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), o projeto Prefeitura Mais Presente é uma oportunidade de integração da população com as atividades de educação ambiental e incentivo à arborização do órgão.

Na edição deste sábado, a Divisão de Educação Ambiental da secretaria levou para o bairro a exposição de peças feitas a partir do reaproveitamento de resíduos sólidos, distribuição de material informativo e ações de sensibilização da campanha de combate às queimadas e a distribuição de 300 mudas de espécies frutíferas, ornamentais e medicinais. O trabalho tem como finalidade disseminar as ações educativas desenvolvidas pelo órgão.

A Secretaria Municipal de Saúde realizou 61 atendimentos médicos em clínica geral, 20 em pediatria, 83 aferições de pressão, 71 testes de glicemia, 111 testes rápidos para HIV, Hepatites e Sífilis, sendo 1 positivo para hepatite C, e dois de sífilis sendo os usuários acolhidos e encaminhados para tratamento, 71 doses de vacina, 33 dispensação de medicamentos, 83 atendimentos com nutricionista com foco na orientação sobre alimentação saudável e educação em saúde, 107 orientações sobre o mosquito Aedes aegypti, 100 sobre tabagismo, 20 para tuberculose com entrega de coletor de exame de escarro para um usuário suspeito, 75 orientações sobre saúde bucal e 830 preservativos distribuídos.

A Ouvidoria Municipal e o Procon Manaus trabalham em beneficio do cidadão e consumidor manauara, com o propósito de aproximar ainda mais a Prefeitura de Manaus do cidadão, estando disponível para denúncias e dúvidas no 0800 092 0111 ou via WhatsApp pelo 98844- 5595.

*Com informações da assessoria

