Colisão em Manaus deixa caminhão e moto em chamas; veja vídeo

As chamas consumiram os dois veículos | Autor: Daniel Landazuri

Manaus - Um acidente de trânsito no início da madrugada deste domingo (26) deixou um caminhão e uma moto em chamas após colisão entre ambos. Os dois veículos ficaram destruídos. O acidente aconteceu na avenida Camapuã, Zona Norte, nas proximidades do HPS Francisca Mendes, por volta de 0h30.

O motociclista foi levado ferido a uma unidade de saúde. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da vítima. O motorista do caminhão, por não apresentar ferimentos, foi liberado.

Bombeiros atenderam em três minutos | Foto: Daniel Landazuri





O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) informou que a equipe chegou ao local três minutos após o chamado. "Logo após as chamas se espalharem no caminhão, a equipe lotada no posto da avenida Grande Circular foi acionada. Provavelmente, as chamas começaram, após vazamento de combustível da moto", apontou o sargento Dênis Ferreira.

Uma pessoa foi levada ao hospital | Foto: Daniel Landazuri

Os dois veículos foram completamente destruídos pelas chamas. Policiais da 6ª Cicom estiveram no local e deram suporte aos bombeiros, que já auxiliavam os acidentados.



O Instituto de Criminalística (IC) deve apurar o caso para saber as circunstâncias do sinistro.

