Manaus sedia o 4º congresso luso-brasileiro de Direito

Manaus - O 4º Congresso Internacional Luso-Brasileiro em Direito Processual e Constitucional será realizado em Manaus nos próximos dias 30 e 31 de agosto. O evento é considerado um dos mais relevantes na comunidade jurídica amazonense.

Previsto para ocorrer em dois dias de palestras no auditório do Centro Administrativo Desembargador José Jesus Ferreira Lopes, prédio anexo à sede do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), na Av. André Araújo, Zona Centro-Sul, um dos temas a ser abordado será “Direitos fundamentais: ontem, hoje e amanhã”.

Nomes confirmados

A programação já possui nomes confirmados como o da especialista em Direito Público Helena Pereira de Melo; do advogado constitucionalista e diretor do Instituto Jurídico Interdisciplinar da Universidade do Porto, Paulo Ferreira da Cunha; do professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, Jorge Bacelar Gouveia; Diogo Duarte Campos, mestre em Ciências Jurídico-Econômicas pela faculdade de Direito da Universidade de Coimbra; do professor doutor da Universidade Federal do Paraná Arthur Mendes Lobo; e o presidente da Associação dos Magistrados do Amazonas (Amazon), juiz de Direito Cássio André Borges.

Para uma das organizadoras do evento, Solange Holanda, esta é uma oportunidade única de estar diante de grandes juristas, debatendo sobre assuntos da atualidade.

“Nós traremos importantes nomes do Direito nacional e internacional para que, não somente os alunos, mas os profissionais da área possam ter esse momento de interação e reflexão sobre os novos caminhos na profissão”, declarou.

Oficinas

Como um diferencial desta edição, serão oferecidas 12 oficinas para os congressistas, ministradas por juízes e mestres do Estado. A programação pode ser conferida no site do Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas (Ciesa) pelo link www.posgradciesa.com.br.

As inscrições podem ser realizadas pelo site do Ciesa ao valor de R$ 300 para profissionais e R$ 150 para estudantes.

*Com informações da assessoria

