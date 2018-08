Campeonato de artes marciais reúne 650 atletas nesse fim de semana

Manaus – O ginásio Domício Velloso da Silveira, situado no Clube do Trabalhador do Amazonas, no Aleixo, recebeu neste fim de semana, 650 atletas de todas as idades, faixas e categorias de peso para a segunda edição da Amazon Cup BJJ.

O campeonato teve premiação em dinheiro para os atletas e academias participantes. O presidente da Federação Amazonense de Jiu-Jítsu Profissional (FAJJPRO), João Bosco Júnior convida a comunidade da luta para os dos próximos eventos da entidade: o 2º Campeonato Amazonense Sem Quimono (outubro, com data a definir) e a 7ª Copa Cidade de Manaus (3 e 4 de novembro, valendo pontos para o ranking dos melhores do ano da FAJJPRO).

Eles vivem da luta e brilham muito...

Com quatro vitórias na competição, o faixa preta Leandro Lima (Club Pina), de 22 anos, foi um dos destaques da competição ao conquistar a categoria peso leve e também o Absoluto (sem limite peso). O guerreiro falou das dificuldades enfrentadas e enalteceu o seu treinador e a organização da Amazon Cup.

“Cada uma dessas lutas foi difícil para mim, mesmo treinando muito é sempre uma dificuldade vencer os campeonatos. Graças a Deus deu tudo certo. O evento foi impecável como sempre, com grandes atletas participando, e queria também agradecer o Mestre Pina (líder do Club Pina do Japiim) e o Bosquinho que organizou o campeonato”, disse o campeão, que divide entre os treinos de jiu-jítsu, a musculação e o trabalho como instrutor de crianças.

Outro atleta do Club Pina que chegou ao topo do pódio foi o faixa roxa Luís Carlos Pinheiro Araújo, de 22 anos. Ele foi campeão do peso médio diante de Sandro Paolo (Monteiro).

“Graças a Deus hoje eu fui campeão. Fiz uma luta dura, mas deu tudo certo. Minha vida é treino: de manhã, de tarde e de noite. Agora é me preparar para os outros campeonatos, como a Copa Ajuricaba, Copa Artur Neto, Copa Cidade de Manaus e Manaus Open”, comentou Luís Carlos.

