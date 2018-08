Hospital no interior do AM reaproveitava material cirúrgico, aponta MP

Manaus - Na última quarta-feira (22), o Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM), por meio da Promotoria de Justiça de Urucará, constatou várias irregularidades durante inspeções no Hospital Regional de Urucará, Raimunda Lobato Ferreira, e em cinco Unidades Básicas de Saúde do Município.

A Promotora de Justiça Márcia Cristina de Lima Oliveira e a assessora Clarissa Marinho das Mercês acompanharam a equipe de fiscalização formada por técnicos dos Conselhos Regionais de Medicina, Enfermagem, Odontologia, Farmácia, Nutrição e da Fundação de Vigilância Sanitária, além da engenheira Luciana Carvalho, do Núcleo de Apoio Técnico do MP-AM.



Leia também: População reclama de atendimento em Hospital da Zona Norte de Manaus

Dentre as irregularidades constatadas estão: falta de equipamentos e materiais de suporte à vida no centro cirúrgico, urgência, emergência e ambulância, como incubadoras; número insuficiente de médicos e enfermeiros, ausência de farmacêutico e profissionais de nutrição; condições inadequadas de armazenamento de bolsas de sangue; falta de realização de exames pré-transfusionais; ausência de classificação de risco no atendimento de urgência e emergência; reaproveitamento de compressas cirúrgicas (material descartável); extintores de incêndio fora da validade; inexistência de manutenção preventiva de equipamentos médicos; defeito nos equipamentos da lavanderia hospitalar e uso de saneantes domésticos para a limpeza do hospital e roupa hospitalar.

Equipe do MP-AM enviada para o município de Urucará | Foto: Divulgação

De acordo com a Promotora de Justiça Márcia Cristina de Lima Oliveira, após a apresentação dos relatórios de fiscalização, o Município de Urucará e o Estado do Amazonas serão acionados pela Promotoria de Justiça para a solução das irregularidades.

Susam

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde (Susam) informa que não foi notificada e esclarece que, desde que a atual gestão assumiu, em outubro de 2017, vem tomando providências para melhorar as condições de atendimento nas unidades de saúde do interior, encontradas em situação precária.

Entre as medidas está a volta dos repasses para a saúde, que estavam suspensos e foram retomados a partir da assinatura de um Termo de Compromisso de Gestão (TCG) em que os municípios assumiram a gestão das unidades, tendo o Estado como co-partícipe.

Urucará, por exemplo, já recebeu, desde o TCG, R$ 884,6 mil em repasses via Fundo Estadual de Saúde; ganhou uma ambulância nova que deve ser entregue até o próximo final de semana (a maioria dos municípios já recebeu de uma a duas ambulâncias novas da atual gestão e todos serão contemplados até o fim deste mês).

Com informações da assessoria*

Leia mais:

Pacientes sofrem na hora de fazer tomografia em hospitais do AM

Pacientes denunciam atendimento precário em hospitais de Manaus