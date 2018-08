Mulher e bebê sobrevivem após casa de madeira desabar em Manacapuru

No rompimento do assoalho, a mulher sofreu uma perfuração na perna direita e algumas escoriações pelo corpo | Foto: Divulgação/CBMAM

Manacapuru - Uma casa de madeira desabou no início da tarde desta segunda-feira (27), em Manacapuru (município distante 100 quilômetros de Manaus). O fato ocorreu na rua 14, no bairro Liberdade. Uma mulher de 36 anos estava dentro da casa, junto com um bebê de apenas dois meses. Ambos sobreviveram.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), a casa, que era uma palafita, teve parte do assoalho desabado. No rompimento, a mulher sofreu uma perfuração na perna direita e algumas escoriações pelo corpo. Já a criança não sofreu qualquer ferimento.

Duas viaturas foram acionadas para atender a ocorrência. No local, soldados do CBMAM fizeram os primeiros socorros. A mulher foi encaminhada para o Hospital Lázaro Reis, em Manacapuru, e a Defesa Civil municipal foi acionada para prestar a devida assistência à família.

Edição: Isac Sharlon

