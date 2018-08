Família procura mototaxista desaparecido há três dias

Amintas Lima tem 36 anos e aproximadamente 1,90 m de altura | Foto: Divulgação

Manaus - O mototaxista Amintas da Silva Lima, de 36 anos, está desaparecido desde a última sexta-feira (24), quando deixou de estabelecer contato com a família em Manaus. Ele é moreno, tem em torno de 1,90 de altura, possuí uma cicatriz no lado esquerdo do peito e utiliza uma motocicleta modelo Yamaha Tenere/250 cilindrada.

Amilton Lima, de 30 anos, que é irmão do desaparecido, informou que Amintas saiu de Manaus na quinta (23) para ir deixar a ex-mulher em Manacapuru. “Ele ligou na sexta à noite, por volta das 22h, para nossa mãe, informando que havia retornado para Manaus. Ela até o questionou se não retornaria para casa, pois já estava tarde, e ele disse que sim”, disse o irmão.

Ainda segundo Amilton, o irmão não retornou para a casa e deixou a família aflita. “Desde a sexta, não temos mais contato com ele. Nesta segunda (27), a família toda continua a procura dele. Minha mãe saiu para visitar hospitais e também o Instituto Médico Legal (IML), mas até agora nada dele”, conta o irmão do desaparecido.

O mototaxista possuí uma cicatriz no lado esquerdo do peito | Foto: Divulgação





A reportagem também ouviu a namorada de Amintas, a dona de casa Aldeneide Lima Carvalho, de 34 anos. Ela conta que desconhece a ida do companheiro até Manacapuru, porém soube, pela família e também ouviu do próprio Amintas, que a ex-mulher é muito controladora.

“Ele conta que se separou porque ela queria controlar a vida dele e acabavam brigando muito. Eu acho estranho essa viagem dele, pois a família não me contou sobre isso. Na sexta, eu falei com ele durante todo o dia e, inclusive, à noite, por volta das 21h. No sábado, quando eu tentei contato, o telefone já estava fora de área e a família começou a ficar preocupada”, relata Aldeneide.

O comportamento da ex-mulher de Amintas, conforme a atual namorada havia dito, também foi confirmado pelo irmão do desaparecido. “Eles brigavam muito e talvez o motivo da separação tenha sido o fato dela ser muito controladora”, revelou Amilton.

A última vez que a família conseguiu contato com o desaparecido foi na noite de sexta (24), por telefone | Foto: Divulgação

A reportagem questionou Amilton sobre as condições da família ir até Manacapuru atrás da última pessoa que viu Amintas com vida. Ele destacou que, por enquanto, “as buscas são realizadas na capital”. “A ex-mulher dele mora no bairro Biribiri, mas não temos contato com ela”, conclui o irmão do desaparecido.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Amintas da Silva Lima pode entrar em contato com familiares dele, por meio dos números: (92) 98808-0378, (92) 99380-0643, mãe e irmã, respectivamente, ou (92) 9945-95513 Aldeneide Carvalho (namorada).

