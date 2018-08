Embarcação naufraga no rio Negro e óleo contamina igarapé do Mauazinho

Vazamento de óleo no rio ocorre após um empurrador naufragar | Foto: Márcio Melo

Manaus - "Hoje é dia em que todo mundo vem aqui para brincar, tomar banho e se divertir, mas ninguém vai fazer isso por causa dessa situação", relata Antônio Lima* – que é morador das margens do igarapé do Mauazinho, na Zona Leste de Manaus. As águas foram contaminadas por óleo que escapou de um empurrador naufragado na madrugada desta segunda-feira (27), no rio Negro, nas proximidades do porto da Ceasa.

A reportagem teve acesso ao igarapé pela avenida Rio Negro. Os moradores do local denunciaram toda a situação, mas não quiseram se identificar por medo de represálias. Segundo o relato de uma moradora, o local é frequentado por cidadãos das proximidades, e por ser uma água limpa, até crianças tomam banho no local.

O igarapé fica próximo ao Porto da Ceasa | Foto: Márcio Melo

"Os meninos vinham hoje para cá tomar banho, mas não tiveram como. Tem criança que não tá nem conseguindo respirar por conta dessa situação. É época de piracema, dá muito peixe aqui, e hoje é dia que o povo pesca tanto para vender como para comer, mas não tá conseguindo pescar", afirma a mulher.

O Em Tempo navegou em uma lancha cedida pelo próprio Antônio, citado no início desta matéria, e constatou a tragédia ambiental. Antônio, que pilotou a lancha durante todo o traslado até o Porto da Ceasa, afirmou que não é a primeira vez que uma tragédia como essa acontece.

A reportagem busca mais informações sobre a empresa responsável pela embarcação naufragada, bem como o proprietário, para mais esclarecimentos sobre o acidente. Os órgãos de proteção ambiental também serão consultados para saber quais medidas serão adotadas para reverter a situação. Em instantes mais informações.



Antes do vazamento de óleo, o igarapé era visitado por banhistas, inclusive crianças | Foto: Márcio Melo

"Todo mundo brinca, toma banho, aqui. Agora, tem peixe morrendo, e tem dono de lancha que acabou de pintar sua lancha, que vai ter um prejuízo enorme. Me diga: quem é que vai pagar isso? Quem vai pagar todos os nossos prejuízos e a nossa paz?", questiona Antônio.

Durante o traslado da avenida Rio Negro ao Porto da Ceasa, Antônio ressaltou que não chegaria até o local onde o empurrador naufragou. "O dono daí é um cara violento, e já mandou matar gente. Eu mesmo já recebi ameaça de gente ligada a ele", salientou.

"Isso é um crime ambiental dos mais terríveis. Esse povo afunda balsa, suja rio, tira nossa paz e a gente fica impotente. Se isso tivesse acontecido num fim de semana, o prejuízo ia ser muito maior. Mas esse aqui, quem é que vai pagar?", pergunta Antônio.

Posicionamento

Por meio de nota, a Marinha do Brasil informou que a Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental (CFAOC) detectou o vazamento após uma Inspeção Naval na manhã desta segunda. Segundo a instituição, os órgãos ambientais locais foram acionados para tomar as medidas cabíveis, e um inquérito será instaurado para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente.

A reportagem procurou a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) e o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) para saber as providências que serão adotadas sobre a embarcação naufragada. Assim que a reportagem obter respostas o material deve ser atualizado.

Crime ambiental

A poluição de rios é considerada crime ambiental pelo artigo 54 da lei 9.605/1998, a Lei de Crimes Ambientais. A pena para o crime é de um a quatro anos de reclusão e multa, e se o crime causar poluição hídrica, que torne necessária a interrupção do abastecimento de água para uma comunidade, a pena aumenta para cinco anos de reclusão.

*Nome fictício para preservar a identidade da fonte



