Motorista de ônibus dá ré em ladeira, perde controle e atinge carro

Manaus - Um ônibus que trafegava pela rua São Marcos, no Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus, acabou causando um acidente no início da noite desta segunda-feira (27). Enquanto manobrava o coletivo, o motorista acabou perdendo o controle e atingindo um carro modelo Celta.

De acordo com o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans), o motorista do ônibus relatou que estava dando ré, quando perdeu o controle da direção. O veículo desceu a ladeira e atingiu o carro, que também subia a rua. O acidente não deixou nenhuma vítima, apenas danos materiais.

O veículo foi retirado do local por um guincho da empresa responsável pelo ônibus. Os danos causados ao Celta, segundo representante da empresa, serão pagos integralmente.

Veículos puderam trafegar pelo local a partir das 20h. Moradores do local ficaram assustados com a cena, inusitada, causada pelo acidente. Com medo, eles colocaram apoios nas rodas do ônibus para que ele não descesse mais a ladeira.

