Ambulância capota e atinge outros dois carros na Constantino Nery

Manaus - Uma ambulância capotou, na manhã desta terça-feira (28), e atingiu outros dois carros. O acidente aconteceu, por volta das 6h50, no cruzamento das avenidas Pedro Teixeira e Constantino Nery, no bairro Chapada, Zona Centro-Sul da capital amazonense. Ninguém ficou ferido.

Segundo informações do motorista do Gol, Lúcio Adler Smith, de 32 anos, ele havia deixado a mãe no trabalho e seguia para a casa de uma tia, no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste, quando foi atingido pela ambulância modelo Renault/M Niks, de cor branca.

O acidente aconteceu entre a Pedro Teixeira e Constantino Nery | Foto: Josemar Antunes

"O sinal estava aberto pra mim, quando de repente a ambulância surgiu no cruzamento em alta velocidade sem som de sirene e giroflex ligado", contou Lúcio, que também trabalha como motorista de caminhão.

Com o impacto, o carro modelo Gol, de cor bege, ficou destruído. O condutor não ficou ferido. Ele permaneceu no local para os procedimentos.

A condutora do HB20, de cor branca, a engenheira civil Michele Mattos, de 39 anos, disse ao Em Tempo que estava aguardando o semáforo abrir, na avenida Pedro Teixeira, quando a ambulância bateu em seu carro.

Com o impacto, o Gol ficou destruído | Foto: Josemar Antunes

"Estava indo para o meu trabalho. Não sei quem avançou o sinal. Fiquei assustada com a ambulância vindo na minha direção", explicou.

O motorista da ambulância se negou a falar com a imprensa. Além dele, havia uma mulher na ambulância, que possivelmente seria uma enfermeira. O veículo havia deixado dois pacientes na Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam).

O condutor da ambulância não quis comentar sobre o assunto | Foto: Josemar Antunes

A ocorrência foi atendida por uma guarnição da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) também estiveram no local.

Devido ao acidente, o trânsito ficou congestionado na Constantino Nery.

