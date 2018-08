Obras de verão chegam a novas comunidades da zona Norte

Manaus - O Plano de Obras de Verão, esta semana, chegou a novas comunidades do bairro Cidade Nova, na zona Norte. Além do Núcleo 15 e do Campo Dourado, as ações em infraestrutura viária da Prefeitura de Manaus também são realizadas na avenida Timbiras, uma das principais vias de acesso ao bairro, onde 200 metros de tubulação estão sendo substituídos.

O serviço de drenagem e desobstrução de bueiros é uma operação da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) que reforça o escoamento das águas pluviais. “A tubulação daqui da avenida Timbiras estava toda entupida, em algumas partes tivemos que trocar os tubos de concreto por novos”, explicou o chefe do distrito de obras da zona Norte, Airton Valdivino.

Segundo o secretário de Infraestrutura, Kelton Aguiar, essa ação integra os demais serviços que estão sendo feitos na localidade.

“A avenida Timbiras é uma via de muito tráfego e estava necessitando das operações de infraestrutura, que também incluem tapa-buracos, implantação de meios-fios e sarjetas. É uma verdadeira força-tarefa”, destacou.

Equipes da prefeitura também atuam nas ruas vicinais da avenida Timbiras, como as ruas 28 e 33 | Foto: Divulgação





Equipes da prefeitura também atuam nas ruas vicinais da avenida Timbiras, como as ruas 28 e 33. Em 5 dias, mais de 20 ruas já foram concluídas. Os trabalhos realizados têm como objetivo melhorar a fluidez do tráfego e garantir mais segurança a motoristas e pedestres. “Agora teremos mais mobilidade e acesso nas nossas ruas e nossas crianças vão poder brincar nas calçadas”, concluiu Jeane Oliveira, moradora da rua 33.

Já na comunidade Campo Dourado, também no bairro Cidade Nova, a Seminf trabalha com um cronograma de serviços nas 22 ruas da área. | Foto: Divulgação





Já na comunidade Campo Dourado, também no bairro Cidade Nova, a Seminf trabalha com um cronograma de serviços nas 22 ruas da área. A rua Amazonas é a primeira a receber os trabalhos, que vão melhorar consideravelmente a trafegabilidade do local.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Comunidade na Zona Leste recebe ações de infraestrutura neste sábado

Djalma Batista é totalmente liberada para o fluxo de veículos