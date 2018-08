Acusados na 'Operação Incautos' dizem que polícia foi induzida ao erro

Manaus - Alegando ter sido injustamente acusado, ao lado de seus sócios, durante a "Operação Incautos", durante a ação ocorrida em junho deste ano, o empresário Amós Alves Santos, 35, dono da Faculdade Escola Superior Batista do Amazonas (Esbam), relatou nesta terça-feira (28), durante coletiva de imprensa, uma nova versão contrária, sobre as acusações atribuídas a ele e sua equipe.

Na ocasião da Operação, Amós e o sócio dele na Esbam, Rubens Júnior, assim como o diretor administrativo da instituição, Fabiano Silveira, foram citados durante a investigação coordenada pela Polícia Civil. De acordo com os acusados, a polícia foi induzida ao erro, na versão apresentada pelos "acusadores".

“Eu não estava no Estado quando isso ocorreu e não tinha conhecimento da operação. Fomos surpreendidos por uma ação incoerente, sem provas e que expôs inocentes de forma injusta e arbitrária que, sequer, tiveram a oportunidade de defesa”, justifica o empresário, completando que os crimes que foram acusados nunca existiram e que jamais foi feito algo para lesar alguém, seja aluno ou professor".

Amós reforçou que nunca este foragido. Segundo ele, possui residência fixa na capital. Sobre a acusação de suposta venda de diplomas, o empresário negou que houvesse qualquer comercialização ilegal na instituição. “Todos os alunos da instituição receberam seus diplomas porque, de fato, estudaram. Essas acusações foram construídas para sujar a imagem das pessoas que trabalham comigo”, completou.

Amós declarou que na tentativa de retomar a instituição, com suas contas equilibradas, Elizeu entrou com um processo objetivando tomar a empresa de volta e anular o contrato de venda.



De acordo com o empresário, o advogado de Elizeu, Rubenito Cardoso da Silva Junior, tem uma relação de amizade com a juíza Simone Laurent. Ele seria, conforme afirmou, advogado da família da juíza e representante da própria magistrada.

Amós informou ainda que Rubenito também é amigo pessoal do delegado Marcelo Martins, que abriu o inquérito policial, desencadeando a operação. “Na minha opinião, a polícia foi induzida ao erro para os interesses dessas pessoas envolvidas no inquérito”, finalizou Amós.

Segundo informações do empresário, a juíza Simone Laurent teria oficiado o delegado Marcelo Martins para abrir a investigação descabida contra o empresário e sua equipe.



“O Rubenito é quem está orquestrando a verdadeira organização criminosa. O mesmo é a conexão entre todas as pessoas envolvidas neste golpe de milhões que estão aplicando na faculdade que me pertence. Que são: juíza Simone Laurent de Figueiredo; a interventora Vanessa Tavares e seu esposo, o advogado Vanilton Bezerra dos Santos; o dono da empresa de auditoria contratada pela intervenção, o senhor Luís Augusto, amigo da esposa de Rubenito e sócio do primeiro administrador judicial da Esbam, Carlos Alberto Simonetti; e o delegado Marcelo Martins.

Para Amós, o juiz Celso Souza de Paula autorizou as prisões, em sede de plantão, contrariando o parecer ministerial a pedido do delegado Marcelo Martins. "Os verdadeiros incautos somos eu e todos os outros injustiçados por esta operação caluniosa, difamatória e que lesou inocentes. Que a justiça seja feita”, afirmou Amós.

De acordo com o advogado de Amós, a Juíza Simone Laurent de Figueiredo, titular da 17a. Vara Cível de Acidentes de Trabalho, acusada de beneficiar uma das partes do processo da Esbam, passou a responder nesta quarta-feira, as petições antigas dos advogados do empresário. A magistrada teve seu nome divulgado negativamente na coletiva de imprensa convocada por Amós Alves, que também está recorrendo ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Administração Judicial da Esbam

Em nota, a atual administração da Esbam, divulgou a seguinte nota:

A Administração Judicial vem a público informar que não mantém relação com quaisquer das partes, não mantém relação de amizade íntima com qualquer advogado das partes e que vem realizando as suas atividades dentro dos ditames da lei, seguindo a orientação do juízo da intervenção judicial.

Esclarece ainda que todos os fatos apresentados pela parte ré (Amós Alves Santos, Rubens Pedro de Farias Júnior, Fabiano Lima da Silva) em coletiva de imprensa, foram apresentados com muitas imprecisões.

Todos os fatos estão claramente apresentados no processo judicial que tramita em segredo de Justiça, simplesmente, para não expor mais ainda a imagem dessa Instituição, que é de interesse público.

A sociedade, no entanto, muito mais do que ser plateia de denúncias vazias e ataques promovidos pela parte ré, deseja esclarecimento sobre os fatos atribuídos a eles (ocultação de patrimônio, falsificação de 290 diplomas, formação de quadrilha, dentre outros) que estão sendo apurados pelo juízo criminal.

Tendo a certeza de que a Escola Superior Batista do Amazonas – ESBAM superará todos os percalços, a Administração Judicial apenas almeja a elucidação de todas as irregularidades e prestar o melhor serviço educacional, de modo que as pessoas prejudicadas e toda a sociedade amazonense tenham uma resposta respeitosa e coerente e volte a acreditar na ESBAM.

