Carreta tomba ao embarcar em balsa no Porto da Ceasa, em Manaus

Manaus - Uma carreta, carregada com tintas, tombou no fim da tarde desta quarta-feira (29), por volta das 17h, após subir em uma das balsas do Porto da Ceasa, na avenida Mário Andreazza, no Vila Buriti, Zona Leste de Manaus. O tombamento ocorreu no momento em que a equipe técnica fazia a elevação da rampa de acesso.

De acordo com os policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a carreta tombou quando o motorista tentava embarcar com o veículo em uma balsa, que faria o transporte do caminhão pelo rio até o seu destino final.

Ainda conforme a polícia, o motorista, que preferiu não se identificar, não se feriu no acidente. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local do acidente dando apoio e orientando os condutores que passavam pela via.

Parte do embarque e desembarque do porto da Ceasa ficou interditado até a retirada da carreta do local, que foi feita por um guincho.

