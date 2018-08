Mulher fica ferida após acidentes entre dois carros em Manaus

Manaus - Dois veículos colidiram e uma pessoa ficou ferida na manhã desta quinta-feira (30), por volta das 6h. O acidente aconteceu no cruzamento da avenida Mário Ypiranga (antiga Recife) e rua Salvador, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus, próximo à Faculdade Martha Falcão.

Ao Em Tempo, o condutor do carro Ford/Ecosport, de cor preta, Edson Fermin, de 42 anos, disse que estava com uma amiga de trabalho no momento do acidente. Ele seguia pela rua Salvador e, ao cruzar a avenida Mário Ypiranga com semáforo verde, foi atingido pelo táxi. "Fiquei muito assustado com o acidente", comentou Edson.

A mulher, que não teve o nome e idade divulgados, foi levada para um hospital da capital em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

O responsável pelo táxi, modelo I/JAC, cor branca, Fernando Maia, de 34 anos, contou à reportagem que o motorista havia buscado um passageiro no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto.

Os carros foram retirados pelo guincho do Manauatrans | Foto: Josemar Antunes

"O condutor disse que o sinal estava verde quando outro carro cruzou na avenida causando a colisão", disse.

Os veículos foram retirados da via com auxílio de um guincho do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans).

O táxi ficou com a frente totalmente destruído, enquanto o Ecosport teve parcialmente parte da lateral direita destruída.

Devido ao acidente, o trânsito ficou complicado, mas voltou a fluir normalmente após a retirada dos carros.

