Vazamento de óleo ameaça abastecimento de água em Manaus

Manaus - O abastecimento de água em Manaus tem chances de ser afetado, e até mesmo interrompido, nos próximos dias. O motivo é devido ao derramamento de quase 2 mil litros de óleo diesel rio Negro, próximo ao bairro Mauazinho, na Zona Sul, na última segunda-feira (27).

Durante as investigações do desastre, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) detectou que sinais do óleo se estenderam pela água por aproximadamente cinco quilômetros.

As proximidades do Programa Águas Para Manaus (Proama), que abastecem as Zonas Oeste, parte da Zona Norte e do Distrito Industrial, foram afetadas, mas a captação de água em si, não foi comprometida.

Caso seja, a recomendação do órgão à concessionária Manaus Ambiental é que o abastecimento seja imediatamente interrompido. Em nota oficial, a Manaus Ambiental disse que "até o momento não foi constatada nenhuma alteração nos padrões de potabilidade da água tratada por estas unidades, responsáveis pelo abastecimento na zona Leste, Distrito Industrial da Suframa e Mauazinho".

"Há o risco, por exemplo, da precipitação de enxofre na água, porque é um componente integrante do óleo. No entanto, estamos em constante contato com o Proama para monitorar essa situação, e eles ainda não detectaram contaminação. Além do mais, não há tanto risco da população ser afetada pela água misturada com o óleo, visto que ela não chega em seu estado bruto, in natura, à população, e passa por uma série de processos na estação", explicou o secretário de Estado de Meio Ambiente (Sema), Marcelo Dutra.

Equipes da Petrobras foram acionadas na noite desta quarta-feira (29) para ajudar no processo de limpeza da água. A empresa J. F. de Oliveira é a responsável pelo acidente ambiental. O laudo pericial indicando os perigos técnicos e o valor real da multa à empresa será emitido até o dia 5 de setembro, segundo Dutra.

