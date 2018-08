Prefeitura de Iranduba deixa universitários sem transporte até Manaus

Manaus - Um grupo de universitários manifestaram, no início da tarde desta quinta-feira (30), na avenida Carlos Braga, que liga o município de Iranduba (a 27 km de Manaus) à rodovia interestadual AM-070 (Manoel Urbano), e paralisaram o trânsito em alguns momentos. O motivo é a interrupção repentina da rota de ônibus que leva diariamente os estudantes de comunidades rurais à capital amazonense.

Ao todo, 400 alunos dependem dos sete ônibus que saem da comunidade do Ariaú com destino à Manaus, segundo a Associação dos Universitários de Iranduba (Assuni). O vice-presidente, Eduardo Rodrigues, de 33 anos, disse que desde a última segunda-feira (27) os estudantes estão ilhados.

"Tem gente que não tem os quase R$30 para pagar todos os dias a viagem até Manaus por conta própria. O transporte universitário é lei municipal garantida para nós, mas os empresários simplesmente nos disseram que, a mando do prefeito, pararam a rota", comentou.

Veja o depoimento de um dos organizadores da manifestação:

Vice-presidente da Associação dos Universitários de Iranduba | Autor: Ione Moreno

Rodrigues ainda disse que os estudantes souberam da decisão, por meio dos empresários do transporte universitário. "Tentamos falar com o prefeito, mas não conseguimos. A única resposta que temos é do secretário da Casa Civil, George Gomes, nos orientando para abrir uma ação judicial para nós", completou.

As duas empresas FC Transportes e Donizete Transportes são as responsáveis pela concessão licitatória para o transporte universitário. Segundo a Assuni, estudantes de aproximadamente 50 bairros são transportados para aulas na capital amazonense.

O trânsito foi prejudicado em algumas momentos da manifestação | Foto: Divulgação

O acadêmico do segundo período de Design Gráfico, Lucas Gama, de 24 anos, falou que mora no quilômetro 13 da rodovia, na comunidade Caldeirão, e que estuda no Uninorte. Graduando à noite, ele disse que, sem o transporte municipal, também está exposto à violência do local.

"A rota me deixava bem perto de casa. Em compensação, quando pego o ônibus particular à noite, que é mais perigoso, tenho que andar mais. É um absurdo, pois ouvimos que o prefeito não tem dinheiro para pagar as rotas, mas temos o orçamento mensal garantido por lei", apontou.

Ao menos 50 bairros são atendidos pela frota | Foto: Divulgação

Prefeitura

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Iranduba para um posicionamento sobre a situação, mas foi informada de que o secretário da Casa Civil e o prefeito estão em reunião. "Provavelmente uma resposta sobre esta situação deva sair até ao fim da tarde", informou a assessoria do gabinete por telefone.

A lei municipal dos ônibus universitários está vigente desde 2016.

Edição: Isac Sharlon

