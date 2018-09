Catador de latinhas morre carbonizado durante incêndio no Petrópolis

Manaus - O catador de latinhas Wellington Lima da Costa, de 38 anos, morreu carbonizado, na manhã deste sábado (1°), dentro de uma casa de madeira, no beco Paysandu, com a rua Antônio Passos de Miranda, bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus. A suspeita é que o fogo tenha sido causado, acidentalmente, por um resto de cigarro.

Ao Em Tempo, a moradora, Laura Gonçalves, de 36 anos, disse que um mototáxi estava buzinando para informar que a casa vizinha estava pegando fogo. Segundo ela, o Corpo de Bombeiros demorou para chegar ao local.

"Ao ver o incêndio acionei o Corpo de Bombeiros. Liguei mais de cinco vezes, outros vizinhos também ligaram. Devido a demora, os moradores começaram a tentar controlar o fogo com auxílio de mangueiras e baldes, mas as chamas estavam muito altas", relatou a moradora que mora no local há mais de 18 anos.

O tio da vítima, Ernane Duarte, de 47 anos, disse que o sobrinho estava sozinho no imóvel. O fogo começou por volta das 5h30. A vítima era fumante e estava embriagada no momento do incêndio. A casa foi totalmente destruída pelas chamas.

"Acreditamos que ele tenha deixado cair o cigarro aceso em algum ponto da casa. O fogo se alastrou rapidamente", disse o tio da vítima.

Durante o sinistro, outra casa foi atingida pelas chamas. Alguns objetos foram destruídos pelo fogo.

Na casa estavam quatro pessoas, sendo a proprietária da residência, Rita de Cassia Silva, de 50 anos, a nora dela, identificada como Raissa Barbosa, de 39 anos, além de duas crianças, uma de 11 anos (irmão de Raissa) e outra de apenas 3 anos (filho da Raissa). Ninguém ficou ferido.

Armário, guarda-roupas, televisão, documentos e outros pertences das vítimas foram consumidos pelo fogo.

O Corpo de Bombeiros informou, por meio da assessoria, que a corporação foi acionada por volta das 6h23, e chegou ao local às 6h27, contrariando as informações dos moradores da demora.

O corpo de Wellington foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, Zona Norte da capital. As causas do incêndio serão investigadas pela Polícia Civil.

