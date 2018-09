Asfalto do Governo em Manaus é 'para inglês ver'

Manaus - O secretário da Região Metropolitana de Manaus, Marcos Rotta, foi incumbido de tocar a revitalização do sistema viário da capital amazonense, mas as primeiras ações das 25 frentes de trabalho abertas por ele até o momento mostram que os R$ 146,1 milhões gastos não serão suficientes para a obra resistir as primeiras chuvas de inverno do primeiro semestre.



O problema é que a revitalização concentra esforços na camada asfáltica, quando desde meados da década passada pesquisas realizadas pelo Departamento de Solos da Universidade Federal do Amazonas apontam que o conjunto estrutural das vias da capital amazonense precisam ter quatro camadas.

Isso porque 80% do solo da cidade é constituído de argila, o que demanda o reforço da base e da sub-base, o que não está sendo feito no trabalho tocado por Rotta nas vias visitadas pela reportagem do portal Em Tempo. E tudo isso associado a adoção de uma estrutura de drenagem eficiente.

Professor do departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal do Amazonas, Nilson de Souza Campelo garante que obra no sistema viário de Manaus que não una boa pavimentação com uma boa drenagem não terá qualidade e durabilidade por conta do regime de chuvas da região. “Sem isso, não adianta fazer nada! A durabilidade será pequena. Estamos na estiagem, mas já em janeiro, com as chuvas, vamos ter problemas”, diz Campelo.

O serviço se resume ao recapeamento asfáltico da pista de rolamento, sem qualquer trabalho no meio-fio ou sarjeta | Foto: Márcio Melo

No bairro da Redenção, Zona Centro-Oeste, por exemplo, na rua das Acácias, o serviço se resume ao recapeamento asfáltico da pista de rolamento, sem qualquer trabalho no meio-fio ou sarjeta, o que deixa a água – das chuvas ou que saem das casas - empoçada e pronta para infiltrar na nova camada de asfalto, prejudicando, com o peso dos carros, a qualidade do serviço e a vida útil dele.

“Isso aqui é só até a primeira chuva, não adianta cobrir e não ter uma galeria para recolher a água”, avalia o morador Anselmo de Paula Rocha, que na última segunda-feira, observava o trabalho dos homens nas ruas do bairro.

O mesmo problema é visto na avenida João Alfredo, também na Redenção, onde a nova camada de asfalto é colocada sobre a velha e não há qualquer trabalho nas camadas inferiores da pista, a mais movimentada do bairro. “Não vai aguentar muito tempo, esse tipo de serviço já foi feito aqui, com tapa-buracos, mas não adianta, vem chuva e carros pesados e a pista se deteriora”, afirma o morador Moacir da Santos.

Não há qualquer preocupação com a adaptação da nova camada asfáltica aos bueiros, que ficam mais fundos e podem causar acidentes | Foto: Márcio Melo

Para piorar, não há qualquer preocupação com a adaptação da nova camada asfáltica aos bueiros, que ficam mais fundos e prontos para causar acidentes com os mais descuidados.

Nos bairros Cidade de Deus e Aliança com Deus, as ruas principais estão recebendo serviço de fresamento, aquele pelo qual o asfalto antigo e retirado por máquinas, e só depois uma nova camada é aplicada. Nas ruas secundárias, contudo, a falta de recomposição do meio-fio ou construção de galeria de águas pluviais é semelhante a feita na Redenção.

De acordo com a assessoria da SRRM, a licitação prevê a recomposição da camada asfáltica, recuperação de meio-fio e sarjeta quando for necessário seguindo o projeto básico. Nas duas zonas percorridas pela reportagem do portal EM TEMPO não havia trabalho de recuperação ou mesmo de construção em vias que não tinham. Sobre isso, a assessoria informa que a construção poderá ser feita após a recomposição do asfalto. No total, Rota promete recuperar vias públicas de 55 bairros ao custo de R$ 146,1 milhões, com o uso de 285 mil toneladas de asfalto.

A nova camada de asfalto é colocada sobre a velha e não há qualquer trabalho nas camadas inferiores da pista | Foto: Márcio Melo

Opção pela obra para "inglês ver"

O professor de Engenharia Civil da Universidade Federal do Amazonas, Nilton de Souza Campelo, afirma que historicamente os governantes do Estado costumam priorizar “quantidade” e não “qualidade” na hora de investir na infraestrutura viária de Manaus e ai de tempos em tempos tem de gastar dinheiro de novo em operações tapa-buracos ou recuperação de vias. “Como os recursos para isso não são vultosos, ai o governante faz a opção: 1 quilômetro bem feito ou 100 quilômetros para inglês ver! Acho que a opção deles tem sido essa última”, avalia Campelo.

Ele explica que o custo dessa infraestrutura é grande porque o solo da cidade de Manaus é basicamente argiloso e exige serviços de qualidade na base e na sub-base da via. “Tem vias que basta você olhar que vai constatar as deformações estruturais, ai o trabalho correto é mais caro, mas há alternativas. Há muitos trabalhos de pesquisa na Ufam mostrando as alternativas corretas para resolver este problema”, afirma.

Maués

Mas não é só em Manaus que obras viárias do Governo Amazonino Mendes são colocadas sob suspeita. No Município de Maués, conforme denúncia apresentada pelo deputado estadual Sidney Leite, um pacote de obras contratado com a PR Construção e Terraplanagem LTDA já teve pagamentos de R$ 1,2 milhão, mas até agora não houve a recuperação de rua alguma.

Recapeamento no bairro Paz, na Zona Centro-Oeste de Manaus | Foto: Márcio Melo

“Tem até uma fatura de R$ 2 milhões pronta”, espantou-se o deputado, que fez a denúncia na Assembleia Legislativa, mas prometeu levar o caso ao Ministério Público do Estado. “É dinheiro público, com empréstimo externo e juros de mercado”, explicou Leite.

A licitação para a revitalização do sistema viário de Manaus foi concluído no dia 9 deste mês e foi estimado em R$ 146,1milhões, tendo sido vencido por três empresas e dois consórcios.

A Construtora Amazônida venceu o lote 1, que compreende as vias da Zona Norte. O consórcio D&M ficou com o lote 2, vias da Zona Leste. A CDC Empreendimentos assumiu o lote 3, com obras na Zona Oeste. O lote 4, Zona Sul, ficou com o consórcio Manaus Pavimentação. Por fim, o último lote foi vencido pela Mabole Construções, com abrangência na Zona Centro-Oeste.

