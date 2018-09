Prefeitura nega falta de vacina contra sarampo denunciada pelo MPE-AM

Vacinas continuam sendo ofertadas na capital, garante prefeitura | Foto: Altemar Câmara/ Semcom

Manaus - A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) afirmou, neste sábado (1º), que não está em falta vacinas contra sarampo em Manaus, conforme o Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM) havia divulgado mais cedo. Segundo a pasta municipal, hoje a campanha de vacinação teve como fim objetivo a prevenção contra a poliomelite, no evento chamado "Dia D".

Ainda de acordo com a secretaria, o horário de vacinação foi ampliado nas dez unidades municipais em que normalmente é ofertada a vacina contra o sarampo. "A imunização também pode ser encontrada durante a semana em 183 salas de vacina, cujos locais e horários estão disponíveis no site da Semsa , além da intensificação em pontos estratégicos como escolas, igrejas e locais de grande movimento", reforça o órgão.

Ministério Público

Segundo o Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM), por meio do CAOIJ (Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Especializadas na Infância e Juventude), o órgão recebeu uma denúncia informando que não haveria mais vacinas para sarampo em alguns dos postos de saúde.

O MPE-AM explicou que o CAOIJ encaminhará a denúncia para a Promotoria de Justiça com atribuição para averiguação, e está à disposição da população para receber outras informações sobre a situação pelo disque-denúncia 0800-092-0500 ou denúncia online no site da instituição .

Edição: Isac Sharlon





