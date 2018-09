Arthur vistoria trabalhos de infraestrutura em três zonas de Manaus

Manaus - Além dos trabalhos durante o dia, a Prefeitura de Manaus segue com ações de infraestrutura básica também nas noites e madrugadas dos fins de semana. Servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) revezam equipes para que os serviços sejam executados 24 horas por dia nas dez frentes de trabalhos nos bairros, incluindo o recapeamento noturno de grandes corredores viários.

Já nas primeiras horas deste domingo (2), o prefeito Arthur Virgílio Neto visitou os bairros Cidade Nova, na zona Norte, Cidade de Deus, Zona Leste, e Cachoeirinha, zona Sul, que recebem os serviços do plano de ‘Obras de Verão’. Ele destacou o incansável trabalho que vem sendo feito para levar melhores condições de trafegabilidade e qualidade de vida aos motoristas e moradores de bairros e comunidades da cidade.

“Nós vamos chegar a 12 frentes de obras de recapeamento noturno. Estamos em dez. E tudo nosso tem começo, meio e fim, com asfalto suficiente. Não é aquele que vai causar problemas com ruas mal recapeadas que não aguentam uma chuva forte. Estamos fazendo um trabalho com muito critério, com muito respeito aos contribuintes, respeito ao povo. Eu fui eleito para cuidar de Manaus e eu cuido de Manaus”, enfatizou Arthur.

A avenida Penetração 1, conjunto Canaranas, uma das vias principais que interliga os bairros Cidade Nova e Cidade de Deus, recebe o serviço de fresagem, que é a retirada do asfalto antigo para dar lugar ao novo asfalto de melhor qualidade. O prefeito acompanhou de perto, ainda, as obras do bairro Cidade de Deus, que, além do mutirão de serviços básicas de infraestrutura, também recebe o trabalho de recapeamento.

“Graças a Deus está melhorando. O prefeito Arthur está de parabéns e está ótimo o trabalho. O asfalto é de boa qualidade e agora as ruas do Cidade de Deus estão ficando cem por cento”, elogiou o motorista Ronivaldo Batista, morador da rua Palmeira, no bairro Cidade de Deus.

Assim como nas zonas Norte e Leste, os trabalhos noturnos também entraram pela madrugada no bairro Cachoeirinha, zona Sul, onde os principais corredores viários também recebem recapeamentos, como as avenidas Carvalho Leal e Castelo Branco.

“Eu faço questão que pouca gente nos veja trabalhando. Não queremos transtornar a vida de ninguém. Vamos entrar madrugada a dentro com as obras porque essa continua sendo a melhor hora”, avaliou o prefeito acompanhando os serviços na Cachoeirinha, que teve o trânsito local alterado durante a madrugada para evitar transtornos.

Após serem devidamente recuperadas, as vias devem receber nova sinalização de orientação por parte do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans).

