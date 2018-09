Mulher morre ao cair em fosso de elevador no Adrianópolis, em Manaus

Manaus - Uma mulher de 26 anos morreu, na noite deste sábado (1°), após cair no fosso de um elevador em construção de um curso preparatório. O cursinho fica localizado na avenida Belo Horizonte, bairro Adrianópolis, Zona Centro - Sul de Manaus.

Segundo informações da polícia, a jovem trabalhava no local como serviços gerais e, na noite do acidente estaria acompanhada do namorado.

| Foto: Divulgação

Eles voltaram ao local de trabalho da jovem para buscar objetos pessoais que ela havia esquecido no prédio.

Ainda segundo a polícia, o casal estava no quarto andar quando foram procurados por uma terceira pessoa. Ao tentar se esconder, a vítima se desequilibrou e caiu no fosso.

A vítima estaria ingerindo bebidas alcoólicas com o namorado, segundo afirmou a polícia. Imagens do circuito de segurança devem ajudar na investigação do caso.

Leia mais:

Internautas se revoltam contra policiais que defendem acusado de homicídio no Porão

Batedor do Exército morre no João Lúcio após acidente na zona Sul

Problema com elevadores leva à paralisação no TRT