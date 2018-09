Homem e criança sofrem ferimentos em capotamento na rodovia AM-352

As vítimas foram levadas para o hospital de Manacapuru | Foto: Divulgação

Novo Airão - Um adulto e uma criança de dez anos ficaram feridos em um acidente na manhã deste domingo (2), no quilômetro 25 da rodovia estadual AM-352, que liga Novo Airão a Manacapuru (municípios distantes 195 e 100 quilômetros de Manaus, respectivamente). O veículo em que as vítimas estavam capotou na rodovia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, J. I. G. S., de 37 anos, e J.R.M.C., estavam conscientes. A criança apresentava lesões no rosto, enquanto Júlio possuía suspeita de lesões na coluna e na região lombar.

Após os procedimentos de Atendimento Pré-Hospitalar (APH), as vítimas foram transferidas para o hospital de Manacapuru. Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.

Edição: Isac Sharlon

