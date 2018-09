Agentes de endemias do AM cobram piso nacional e anunciam greve

Manaus - Mais de 300 agentes de Endemias do Estado do Amazonas deflagraram movimento paredista por tempo indeterminado, na manhã desta segunda-feira (3), na avenida Torquato Tapajós, na Zona Oeste de Manaus. Os trabalhadores reivindicam o piso nacional e outros benefícios.

De acordo com a presidente em exercício do Sindicato dos Trabalhadores em Controle e Combate às Endemias (Sindagente), Clélia Soares, os agentes estão trabalhando sem condições, com exposição ao sol escaldante, sem auxílio transporte e com veículos quebrados.

Com buzinaço e cantando o hino nacional, os manifestantes seguiram para a sede da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS), no bairro Colônia Santo Antônio, Zona Norte da cidade.

Trabalhando em ambientes muitas vezes insalubres, Clélia Soares disse que os agentes estão expostos a contaminação por inseticida Malathion, que causa danos graves a saúde e pode levar até a morte. Ela também falou sobre a falta de Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

"Estamos sem EPI's para manusear e aplicar o inseticida de alta periculosidade. Além disso, exames laboratoriais periódicos não estão sendo realizado para monitoramento dos níveis de colinesterase plasmática. O diretor-presidente, doutor Bernandino Cláudio Albuquerque não cumpre as leis", disse.

Além da insalubridade, conforme previsto na Lei Federal número 13.342/2016, a categoria reivindica, ainda, a implantação do auxílio transporte, de acordo com o Decreto Estadual número 10.702/87 e na Lei Ordinária número 3.123/2007, e o Piso Nacional, conforme a Lei Federal número 12.994/2014.

Conforme o sindicato, os trabalhadores estão recebendo salário de R$ 705, enquanto o piso nacional é de R$ 1.014.



Para finalizar, a categoria exige o retorno de 35 servidores demitidos indevidamente pela FVS-AM. Além da capital, outras 35 cidades do Amazonas estão com as atividades paralisadas por tempo indeterminado.

Susam

Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Saúde (Susam) informou que "as negociações com as categorias trabalhistas são realizadas na Mesa de Negociação Permanente do SUS, na qual o Sindicato dos Agentes de Combate às Endemias não apresentou as reivindicações que justificam o movimento paredista".

A secretária destacou, ainda, que "a Reunião Ordinária da Mesa para tratar o assunto estava marcada para esta segunda (3). Além disso, ao decidir pela greve, o sindicato apresentou novas reivindicações além das já anteriormente tratadas com a secretaria a partir de uma reunião no dia 19 de julho, ou seja, a Susam não tinha conhecimento das novas reivindicações".

Na nota, a Susam divulga, também, que "uma das reivindicações referente ao pagamento integral de R$ 420, no contracheque, do auxílio alimentação, já foi atendida pela Susam e começa a vigorar a partir de setembro. Uma parte do auxílio alimentação – R$ 220 – estava sendo paga pela Prefeitura de Manaus aos agentes que prestam serviços nesse município, e a outra, referente ao aumento do valor do benefício, concedido pelo Governo do Estado, a partir de junho desse ano, era paga no contracheque. Agora, todos vão receber o valor integral do Governo do Estado".

Por fim, a Susam comunica que "assim como os demais servidores da saúde, os agentes de endemias foram beneficiados, a partir de maio de 2018, com 10,85% de reajuste salarial, acordados na Mesa de Negociação Permanente do SUS. A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) entrou com representação no Tribunal de Justiça do Amazonas contra a greve, considerada ilegal pelo órgão".

