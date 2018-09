Manaus está entre os destinos mais baratos para o feriado do dia 7

Manaus - Sete de setembro é o dia da independência do Brasil e uma das 12 datas estimadas pelo brasileiro para sentar e relaxar neste ano. Além de celebrar a importância histórica, feriados como esse estimulam viagens domésticas e a economia de turismo.

Neste sentido, um estudo recente foi divulgado por uma empresa de buscadora de preços mostrando quais são as cidades com melhores custos por diária para imóveis de temporada neste feriado.

A pesquisa pode se tornar uma boa oportunidade para quem deixou o planejamento para última hora. Foram analisados mais de 50.000 imóveis de temporadas distribuídos por todo o território nacional.

O levantamento considerou acomodações de temporada para até quatro pessoas entre os dias 6 e 10 de setembro nas principais cidades turísticas, de acordo com o Mapa do Turismo promovido pelo Ministério do Turismo do Brasil.

Região Norte oferece os menores preços



Manaus figura como a terceira cidade da região Norte no ranking de preços baixos para acomodar o turista. O preço da diária por R$ 223 e o preço por pessoa para acomodação é de R$ 56.

Belém ocupa o primeiro lugar na lista regional e nacional com a média de R$ 143 por dia, sendo a cidade mais barata para aluguel de temporada neste feriado, enquanto Salinópolis aparece como a cidade com maior custo com a média de R$ 591

A temporada de viagens compreende do dia 6 ao dia 10 de setembro | Foto: Divulgação

Atualmente existem cerca de 2.000 propriedades de férias disponíveis na região Norte, a menor proporção comparada com demais regiões. Por outro lado, a média de preço das diárias é a menor do Brasil (R$ 258), enquanto na região sudeste esse preço sobre para R$ 479.



Outras capitais como Porto Velho já cobram R$ 158 por diárias e R$ 40 por pessoa. Macapá cobra R$ 258 por diária e R$ 65 por pessoa e Rio Branco, R$ 259 e R$ 65 por diária coletiva e pessoal, respectivamente.

Região Sudeste

A região sudeste, composta por estados de grande tradição turística, possui o maior número de imóveis de temporadas disponíveis: 78.259. A cidade histórica de Ouro Preto figura como a mais barata para região, com média de R$169 a diária.

Por outro lado, Itú é uma das cidades mais caras para esse aluguel, com a média de preço de R$1.089 por dia para esse feriado.

Potencial a ser explorado no Centro-Oeste

O Centro Oeste conta com mais de 4.000 imóveis de temporada disponíveis nas principais cidades turísticas* da região, com a média de preço de imóveis de temporada para até 4 pessoas de R$378 por dia.

Campo Grande e Goiânia são as cidades mais baratas, com a média, respectivamente, de R$195 e R$199. Enquanto Várzea Grande (R$1.090) e a Chapada dos Guimarães (R$653) aparecem como os destinos mais caros para aluguel de temporada.

Boas ofertas para a região Nordeste

A região Nordeste é a segunda maior em ofertas de imóveis de temporada, com mais de 35.000 propriedades. A média de preços da região é de R$436, apesar disso, cidades como São Luís (R$ 191) e Teresina (R$ 195) fogem da média alta e entram na lista nacional e regional de melhores preços.

Fernando de Noronha (R$ 845) e Mata de São João (R$ 849) aparecem como as cidades mais caras para esse feriado da independência.

A região Norte conta com mais de 2000 imóveis de férias disponíveis, segundo a pesquisa | Foto: Divulgação

Diversidade de opções na região Sul

Com cerca de 27.667 opções de casas e apartamentos de temporada, a região Sul oferece para esse feriado a média de preço por diária de R$358. Curitiba (R$ 203) e Joinville (R$ 232) são as cidades mais baratas para esse feriado, enquanto Gramado(R$ 494) e Canela (R$ 489) possuem as diárias mais caras para este feriado.

A pesquisa foi selecionou os municípios de categoria A e B* em todo o território nacional e extraiu do banco de dados todas as propriedades de temporada disponíveis. A partir daí, foi calculado a mediana por cidades e a média por região (de acordo com esse recorte), considerando ofertas para até 4 pessoas.

*A metodologia de categorização do mapa do turismo classifica municípios de acordo com o seu desempenho econômico para esse setor, não por potencial turístico. Para mais informações sobre categorização e como foi montado o mapa, acesse o site do Mapa do Turismo.

A empresa LarDeFérias foi a responsável pelo estudo, sendo uma plataforma com 15 milhões de imóveis catalogados de mais de 300 provedores em média de 200 países.

Com informações da assessoria*

Leia mais

Flutuantes em Manaus são opções de lazer durante o verão amazônico

Veja como registrar crimes contra turistas em Manaus