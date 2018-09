1ª estação intermunicipal de táxi é inaugurada em Manaus

A instalação se deu pela Prefeitura de Manaus, que visa entrar em parceria com outras prefeituras | Foto: Janailton Falcão

Manaus - O prefeito Arthur Virgílio Neto (PSDB) inaugurou, no início da tarde desta segunda-feira (3), a estação intermunicipal de táxi. A viagem para os municípios de Iranduba, Manacapuru e Novo Airão, a partir de agora, será organizada por cores que identificam as respectivas associações de permissionários.

Passageiros podem encontrar o posto na entrada da ponte Phelippe Daou (Rio Negro), na avenida Cyrilo Neves, Zona Oeste. Em entrevista coletiva à imprensa, Arthur destacou que a obra é de pequeno custo, mas que vai causar impacto significativo na região.

"É uma ação pequena. Organizamos por baias sinalizadas e definimos os requisitos de trabalho em parceria com as associações de táxis intermunicipais. Divididos em quatro baias, conforme os respectivos destinos, operacionalizamos de forma que funcione de verdade o trabalho das rádio táxis", explicou.

Prefeito agiu em parceria com associações de rádio táxis intermunicipais | Foto: Janailton Falcão

A estação já está funcionando a partir desta segunda no horário das 4h às 20h, incluindo atividades no fins de semana. A forma de organização é a seguinte:

1ª Baia: Manaus (táxis na cor branca) com destino a Manacapuru, operada por duas associações de forma alternada.

2ª Baia: Iranduba (táxis na cor amarela) com destino a Iranduba e estrada pela rodovia estadual AM-070.

3ª Baia: Manacapuru (táxis na cor vermelha) com destino a Manacapuru, duas associações trabalham de forma integrada divididas nos grupos A e B.

4ª Baia: Novo Airão (táxis na cor cinza) com destino a Novo Airão.

Arthur disse, ainda, que o benefício vai se estender a quem for para outros municípios de barco com veículos aquáticos no porto de Novo Airão. Sobre o tabelamento de preços, ele disse que está em harmonia com as associações e que isso vai ser aprofundado.

Tabelamento vai obedecer preços estipulados pela Prefeitura em parceria com as empresas | Foto: Janailton Falcão

"Os preços tabelados de táxi aqui em Manaus estão em consenso com a Prefeitura. Já os preços das outras viagens intermunicipais fica a cargo das outras prefeituras", completou Neto. O presidente da Associação Ponte Rádio Táxi, Augusto Bastos, disse que há sete anos estava lutando para a organização do local.

"Antes era muita desordem e isso dificultava o trabalho entre os taxistas e ainda afastava os clientes. Agora, só quem tiver o cadastramento da Agência Reguladora do Governo poderá atuar entre nós", comentou.

Sendo Manacapuru o destino preferido dos passageiros, em média de 200 a 300 pessoas procuram a viagem para o município diariamente. A partir de agora, a esperança é que o negócio seja otimizado. Bastos também foi o autor da proposta de formalização da estação de táxi.

Para o mecânico Ralci Gomes, de 40 anos, haverá menos chateação na hora de viajar. Além disso, o escoamento do trânsito para quem usa o sentido da ponte para sair de Manaus vai melhorar. "Os próprios taxistas ficavam acumulando os veículos na beira da estrada impedindo a própria saída deles e atrapalhando quem queria passar. Agora, cada um vai ter sua vez definida sem problemas", avaliou.

