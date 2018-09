Veja onde emitir a segunda via de documentos em Manaus

Manaus - A necessidade ou um evento desagradável, como ser roubado ou perder a carteira, faz com que o cidadão busque os órgãos para emitir os documentos pessoais. A maior dificuldade para quem precisa do serviço com urgência é saber onde ir para tirar a segunda via.

O Em Tempo fez uma lista dos principais pontos onde você pode emitir as segundas vias do Registro Geral (RG), Cadastro de Pessoa Física (CPF), Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). Confira o que é exigido para emissão:

Registro Geral (RG)

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), o atendimento ao cidadão é feito de maneira descentralizada em unidades do Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC), algumas delegacias, no Instituto de Identificação, em casos prioritários, e em ações de cidadania realizadas em bairros da capital.

Nos PACs e demais locais, no caso das segundas vias, a entrega é feita em até 30 dias. Os atendimentos nos postos são feitos mediante distribuição de senhas, seguindo o mesmo modelo adotado em agências bancárias.

Para emissão da 2° via, o cidadão precisa apresentar: Certidão de Nascimento (Original e Cópia), Comprovante de Residência (Cópia), 02 Fotos (3x4). Mulheres casadas, por conta da mudança de sobrenome, precisam levar a certidão de casamento. Menores de 18 anos precisam da presença dos pais ou responsáveis legais e com seus respectivos documentos.

Leia também: Veja como registrar crimes contra turistas em Manaus

Cadastro de Pessoa Física (CPF)

A emissão da segunda via do CPF também pode ser feito nos PACs e também nas agências dos correios. Os documentos necessários para emissão da nova via do documento são RG, Certidão de Nascimento e Titulo de Eleitor, caso a pessoa tenha. Menores de 16 anos devem ir acompanhados dos pais ou responsáveis.

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)

Para quem precisa emitir a segunda via da CTPS, também pode buscar atendimento em qualquer um dos PACs espalhados pelas zonas da cidade e nas unidades do Sine Manaus.

Um deles fica localizado na avenida Camapuã, em frente ao Terminal 4, no Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus, e o outro no Sine Amazonas, com sede na avenida Joaquim Nabuco, no Centro, Zona Sul da cidade. Em ambos, o atendimento é realizado por senha, distribuída por ordem de chegada.

Titulo de eleitor

O eleitor que perdeu ou teve o título de eleitor roubado deve procurar, em um primeiro momento, o site do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM). De segunda a sexta-feira, a partir das 13h, você pode realizar o agendamento pela internet para poder receber atendimento presencial na sede do TRE-AM, localizada na avenida André Araújo, no Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus.

Veja os endereços dos órgãos

Sine Manaus (Shopping T4): Avenida Camapuã, Jorge Teixeira, Zona Leste;

Sine Amazonas: Avenida Joaquim Nabuco, Centro, Zona Centro-Sul;

Galeria espírito santo: Rua 24 de maio, esquina com Joaquim Sarmento, Centro, Zona Centro-Sul;

Galeria dos remédios: Rua Miranda Leão, Centro, Zona Centro-Sul;

PAC Leste: Avenida Autaz Mirim, São José, Zona Leste;

PAC Via Norte: Avenida Arquiteto J. H. Bento Rodrigues, Monte das Oliveiras, Zona Norte;

PAC São José: Alameda Cosme Ferreira, São José, Zona Leste;

PAC Educandos: Avenida Lourenço da Silva Braga, Educandos, Zona Sul;

PAC Compensa - Avenida Brasil, Compensa, Zona Oeste;

PAC Alvorada - Avenida Desembargador João Machado, Alvorada, Zona Centro-Oeste;

1º Distrito Integrado de Polícia - Avenida Duque de Caxias, Praça 14 de Janeiro, Zona Sul;

3º Distrito Integrado de Polícia - Rua Coronel Ferreira de Araújo, Petrópolis, Zona Sul;

4º Distrito Integrado de Polícia - Avenida Perimetral, Grande Vitória, Zona Leste;

6º Distrito Integrado de Polícia - Avenida Noel Nutels, Cidade Nova, Zona Norte;

7º Distrito Integrado de Polícia - Rua Maria Andrade, São Lázaro, Zona Sul;

9º Distrito Integrado de Polícia - Rua do Urariá, São José Operário, Zona Leste;

11º Distrito Integrado de Polícia - Rua Santo Antônio, Coroado, Zona Leste;

18º Distrito Integrado de Polícia - Rua Apucarana, Novo Israel, Zona Norte;

19º Distrito Integrado de Polícia - Avenida Coronel Teixeira, Ponta Negra, Zona Oeste;

21º Distrito Integrado de Polícia - Rua Coronel Ferreira de Araújo, Petrópolis, Zona Sul;

26º Distrito Integrado de Polícia - Rua Vitória Régia, Santa Etelvina, Zona Norte;

30º Distrito Integrado de Polícia - Rua Manjericão, Jorge Teixeira, Zona Leste.

Leia mais:

O Amazonas é vocacionado para o turismo e vou apostar nisso, diz Lúcia Antony

Roteiro turístico: 10 lugares que você precisa conhecer em Manaus