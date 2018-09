Mais 180 imigrantes venezuelanos desembarcam em Manaus nesta terça (4)

Manaus - Atendendo ao processo de interiorização do Governo Federal, Manaus receberá nesta terça-feira (4), às 14h, mais 180 imigrantes venezuelanos vindos de Boa Vista ((RR). Essa é a terceira leva de imigrantes que chega à capital do Amazonas e a iniciativa busca ajudar venezuelanos a procurar novas oportunidades em outras localidades do país.

Desta vez, os imigrantes serão levados para o Abrigo do Coroado, na Zona Leste. No local, serão recebidos por uma equipe técnica multidisciplinar que irá atuar de forma a auxiliar no processo de inserção na comunidade e no mundo do trabalho. Todos os imigrantes que aceitam participar da interiorização passam por exame de saúde, são imunizados e abrigados na cidade de destino.

O Abrigo do Coroado, que no ano passado atendeu aos venezuelanos indígenas warao, foi cedido à Prefeitura de Manaus pelo Governo do Estado. Para atender aos venezuelanos, passou por um processo de adequação realizado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas (Acnur) que estruturou os quartos, comprou mobílias como armários e beliches, ventiladores e uma cozinha industrial.

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos (Semmasdh) foi a responsável pela estruturação de uma lavanderia e área para a realização de cursos e treinamentos para o mercado de trabalho, além da contratação de equipe técnica que irá acompanhar os imigrantes no dia-a-dia.

A previsão é que os venezuelanos cheguem ao Abrigo do Coroado por volta das 16h.

Com informações da assessoria*