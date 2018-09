Filas intermináveis revelam o descaso do governo com a saúde no AM

Manaus - Diferente do que o governador Amazonino Mendes (PDT) divulgou em sua página oficial do Facebook ao informar que “as filas da saúde na madrugada não existem mais”, o EM TEMPO percorreu algumas unidades de saúde administrada pelo Estado durante a madrugada e constatou que o problema continua atormentando a sociedade.

A postagem do governador, feita na última quinta-feira (30), contraria os cidadãos que arriscam suas vidas pernoitando do lado de fora de policlínicas para conseguir marcar consultas e exames.

“Existem casos de pessoas que chegam às 23h, dormem para conseguir uma ficha e só conseguem alguma coisa na manhã seguinte. É algo perigoso para nossas vidas, estamos sujeitos a arrastões e até estupro em caso de mulheres”, contou a dona de casa Lia Ferreira, 53, que na última quarta-feira (29) aguardava o atendimento em frente à Policlínica Zeno Lanzini, localizada na avenida Autaz Mirim, bairro Tancredo Neves, Zona Leste.

População aguarda aguardava o atendimento em frente à Policlínica Zeno Lanzini | Foto: Márcio Melo

Amazonino Mendes afirma em sua publicação na rede social que, “com o novo sistema de marcação de consultas e exames, implantado em junho pela Secretaria Estadual de Saúde (Susam), o Sistema de Regulação (SISREG) tomou o controle do processo. Agora, os usuários possuem maior transparência! As vagas ofertadas nos Hospitais e Pronto-socorros, CAICs, CAIMIs e SPAs foram otimizadas em sua capacidade máxima, para diminuir o tempo de espera dos pacientes”, diz a postagem.

Porém a dona de casa, que chegou às 4h30 na policlínica, informou que o sistema é inoperante e não atende algumas especialidades.

“Há três meses que procuro a policlínica para marcar consulta psiquiátrica para meu sobrinho, que é dependente químico. A equipe médica agenda somente presencialmente, e quem não chega cedo não consegue”, disse Ferreira.

Idosa se aguarda atendimento, na madrugada, sentada na sarjeta | Foto: Márcio Melo

Até mesmo quem precisa de atendimento básico, como um simples curativo, sofre com a crise na saúde. É o caso do aposentado Rivaldo Antônio Rodrigues, 59, que há seis anos foi diagnosticado com diabetes e faz tratamento regular na rede pública.

“É um descaso, mesmo com um ferimento nos pés por causa da doença, eu tenho que esperar horas em pé do lado de fora, os vigilantes não abrem o portão antes das 6h. Queríamos ao menos que o tratamento fosse diferente. Só Deus mesmo para nos livrar desse caos”, disse.

Até o fechamento desta edição, a Susam não se pronunciou sobre o assunto.

