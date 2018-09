Vereadora denuncia esquema criminoso em secretaria de Parintins

Vereadora levou o caso a Câmara Municipal de Parintins | Foto: Divulgação

Parintins – A vereadora Maria Alencar (PSD) denunciou, na manhã desta terça-feira (04) na tribuna da Câmara Municipal de Parintins (369 quilômetros de Manaus) um esquema criminoso que, segundo ela, estaria funcionando dentro da Secretaria Municipal de Obras (Semosb) de Parintins.



Segundo Maria Alencar, servidores que trabalham no setor de limpeza do órgão a procuraram para fazer a denúncia de que a remuneração referente às horas extras trabalhadas pelos funcionários, estaria sendo retida por uma pessoa ligada ao gabinete do secretário de obras de Parintis, Mateus Assayag.

De acordo com os funcionários, as horas extras trabalhadas por eles, estariam sendo contabilizadas, contudo o dinheiro estaria sendo repassado a eles, já que seriam obrigados a entregá-lo a um dos servidores.

A vereadora disse que já oficializou denúncia ao Ministério Público Estadual com pedido de providencias. “Isso é crime e não pode continuar. As pessoas estão sendo lesadas. Os trabalhadores recebem horas extras e em seguida são obrigadas a entregar para uma determinada pessoa dentro da Semosb”, afirmou.

O Em Tempo ouviu o secretário de Obras, Mateus Assayag. Segundo o titular da pasta, a denúncia foi recebida e está sendo apurada. "Caso a prática seja constatada, a secretaria tomará providências para punir o responsável", esclareceu.



Mateus Assayag disse ainda que na manhã desta terça esteve em contato com a vereadora para tomar conhecimento de detalhes da denúncia. “É importante que se esclareça a denúncia e assim o faremos", esclareceu.

