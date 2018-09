Vídeo: incêndio destrói quatro residências em comunidade de Anamã

De acordo com um sargento da guarnição da PMAM no município, o fogo começou em uma das casas e logo se espalhou para as outras três ao lado | Foto: Divulgação

Manaus - Um incêndio de grandes proporções atingiu quatro residências na Comunidade do Arixi, em Anamã (município distante 190 quilômetros de Manaus), no início da tarde desta terça-feira (4). Embora tenha sido de grandes proporções, o fogo causou apenas danos materiais, sem vítimas.

De acordo com um sargento da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) no município, que não quis ter o nome divulgado, o fogo começou em uma das casas e logo se espalhou para as outras três ao lado. Ainda não se sabe o que teria causado o sinistro e, por conta da distância da comunidade do Arixi até a sede do município, o fogo foi controlado pelos próprios comunitários.

Ainda segundo o militar, a polícia, que recebeu reforços vindos de Manacapuru, ainda estaria aguardando uma lancha a ser disponibilizada pela Prefeitura de Anamã para poder chegar à comunidade, que fica em uma área de difícil acesso, para avaliar os danos causados pelo incêndio.

"Já é difícil chegar o reforço de Manacapuru, tanto dos Bombeiros como da própria Polícia Militar, porque de lá pra cá são, pelo menos, três horas de viagem na lancha a jato. E daqui de Anamã, na lancha menor, é entre 50 minutos a uma hora de viagem, dependendo da força do motor", salientou o oficial.

Assista ao vídeo do momento do incêndio:

Distância de lancha entre a sede do município e a comunidade do Arixi é de pelo menos 50 minutos | Autor: Divulgação

