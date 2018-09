Homem desaparece após fazer frete para três homens em embarcação

O ferreiro teria ido apenas buscar documentos em lancha | Foto: Divulgação / Polícia Civil

Manaus - O ferreiro Aldenor Ferreira de Souza, de 44 anos, desapareceu na tarde do último sábado (1º), depois de transportar três homens, que não são conhecidos por seus familiares, em uma lancha que ele usava para levar a família para o sítio. O homem estava vestido com uma camisa azul e bermuda. Aldenor deixou o celular em casa, localizada na Compensa, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com esposa do desaparecido, Vânia Rodrigues, o marido teria ido até a lancha para buscar os documentos que tinha esquecido no local. Ao chegar lá, um senhor de idade apareceu e perguntou se ele poderia fazer um frete até uma comunidade das proximidades.

Leia também: Autônomo desaparece após sair de casa no bairro Aparecida

"Ele levou esse senhor até uma comunidade conhecida como Guede, depois voltou para um flutuante que fica na beira, onde ele costuma ancorar. Nesse momento, segundo um homem que trabalhava no mesmo local, três homens chegaram e pediram para ele fazer outro frete, mas ninguém sabe o local para onde eles foram", explicou Vânia.

Ainda conforme a esposa, depois desse momento, o marido não voltou mais para casa. Os familiares estão desesperados e procuram por Aldenor e quem tiver informações pode ligar para os números (92) 99360-4848 ou 99151-0297. Há a opção ainda de ligar para a Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (Deops) no telefone (92) 3214-2268.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, nº 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções (Sambódromo), Zona Centro-Oeste da cidade.

Leia mais:

Vídeo mostra briga entre militantes do PCdoB e agentes de trânsito

Amazonas está na rota da interiorização de imigrantes venezuelanos