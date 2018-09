Dança das cadeiras nos comandos das polícias do Amazonas

Crise na alta cúpula de segurança pública do Amazonas | Foto: Em Tempo

Manaus - Na tarde de terça-feira (4), o secretário extraordinário do programa de segurança pública GUardiAM 24, coronel Walter Cruz, confirmou as mudanças na cúpula dos órgãos do sistema de segurança.

Na Polícia Militar, o coronel José Cláudio Silva assume o lugar do atual comandante, o coronel David Brandão. O novo delegado-geral da Polícia Civil é Francisco Mendes, que substitui Mariolino Brito. O Subcomando Geral da PMAM fica a cargo do coronel Ayrton ferreira Norte, no lugar do coronel Álvaro Cavalcante. Na Polícia Civil (PCAM), Ivo Martins substituirá o delegado-geral adjunto, Antônio Chicre Neto. O coronel Carlos Lopes assumirá a chefia do Estado Maior da PMAM, no lugar do coronel Júlio Sérgio Costa.

As mudanças, que são decorrência da consultoria do ex- prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, para a implantação do programa GuardiAM 24h, chegam também na Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSPAM).

A delegada Iris Trevisan deixa a Corregedoria do Sistema de Segurança Pública, que passa para o coronel da PM Hidelberto de Barros Santos. O coronel Gilberto Gouvêa assume a Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada, que fica responsável também pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC).

O ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, é o responsável pelo relatório de consultoria internacional que criou o GuardiAM 24h. O programa pretende reduzir os altos índices de violência no Amazonas. O GuardiAM 24h é gerenciado pelo coronel Walter Cruz.

Investigação

O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM) abriu inquérito para investigar a contratação da empresa de segurança Giuliani Security & Safety (GSS) sem licitação no valor de R$ 5,6 milhões. A consultoria foi firmada pelo governador Amazonino Mendes, em maio deste ano. A informação da abertura do procedimento está disponível no Diário do Oficial do MPE-AM publicado no dia 25 de julho deste ano.

