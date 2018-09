Mais de 50 mil pessoas devem deixar Manaus no feriado prolongado

Manaus - A expectativa dos manauenses para aproveitar o feriado da independência fora da cidade é alta para este ano. Mais de 50 mil, dos quase 2,1 milhões de habitantes, segundo a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos no Amazonas (Arsam), devem deixar a cidade até o dia 9 de setembro.

A estimativa é mais alta para este ano devido ao Festival da Canção de Itacoatiara (Fecani), que começa nesta quarta-feira (8) e vai até o próximo sábado (8).

"Em comparação com ano passado, a previsão cresceu no acréscimo de 15 mil pessoas saindo da cidade", explicou o supervisor de fiscalização, Erick Edelman.

O município mais procurado deve ser Itacoatiara, onde acontecerá o Fecani | Foto: Ione Moreno

Por dia, segundo Arsam, entre 6 a 7 mil pessoas deixam a cidade em vans, micro-ônibus, ônibus e veículos fretados. Apesar disso, é preciso considerar as variações de picos de tráfego de passageiros.



Operação

Edelman disse que é comum a operação nas saídas da cidade - ponte Rio Negro, barreira na AM-010, rodovia BR-174 e a Rodoviária de Manaus - mas que desde o dia 1º houve intensificação nesses locais.

"Para a operação da semana da Pátria, foram delegados 52 agentes para somar aos postos de fiscalização de transportes. Além disso, também há equipe indo para Itacoatirara", comentou. Até o momento, não houveram registros pontuais de irregularidades, segundo ele.

Por dia, segundo Arsam, entre 6 a 7 mil pessoas estão deixando a cidade | Foto: Ione Moreno

A recomendação para quem ainda for comprar bilhetes de passagens intermunicipais é de procurar o selo da Arsam nos veículos. "O serviço regular mostra que o veículo passou pela adequada vistoria e está apto para o transporte, conforme a legislação do trânsito. O ideal é o passageiro chegar com antecedência portando os documentos de identificação, preparado para o processo de vistoria antes da viagem", finalizou.

Para os veículos pessoais, o Departamento Estadual de Trânsito no Amazonas (Detran-AM) está fiscalizando a ponte Rio Negro e a barreira da cidade, na rodovia AM-010, com até oito fiscais por turno. Um grupo de 30 oficiais também está se deslocando para Itacoatiara para o festival Fecani.

