Semana da Pátria altera trânsito ao redor do Sambódromo de Manaus

Autor: TV EM TEMPO

Manaus - Por conta dos desfiles cívicos realizados nos dias 5 e 7 de setembro, referentes à Semana da Pátria, o trânsito ao redor do Sambódromo de Manaus terá algumas mudanças, que visam a segurança.

O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) vai atuar nos dois dias com a presença de agentes para monitorar o trânsito, entrada e saída de pedestres. Eles também são responsáveis por orientar e monitorar a movimentação dos moradores do entorno do Sambódromo.

Para cada dia, um esquema de interdição diferente deve ser realizado. Avenidas movimentadas, como a Constantino Nery, a Pedro Teixeira e a chamada Avenida do Samba, terão novas rotas. Na reportagem da TV Em Tempo você confere todos os trajetos.

