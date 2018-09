No Dia do Amazonas, novo vazamento de óleo é registrado no rio Negro

Manaus - Quarta-feira, 5 de setembro, Manaus deveria comemorar mais um dia em alusão à criação do Amazonas, porém, a data foi marcada por mais um acidente ambiental de contaminação das águas do Estado. Nesta manhã, um rebocador da empresa de navegação "Waldomiro Lustoza" ficou parcialmente submerso, ocasionando o derramamento de litros de óleo diesel. O incidente ocorreu a 300 metros do Porto do São Raimundo, na Zona Oeste da capital.

O acidente aconteceu no início da manhã do feriado local que comemora a elevação do Amazonas à categoria de Província. A empresa responsável pela ocorrência ainda trabalhava até o final da tarde para tentar conter a expansão do produto nas águas do rio.



Medida de contenção

Uma das ferramentas usadas pela "Waldomiro Lustoza", para diminuir os prejuízos causados, foi a colocação de boias flutuantes dispostas ao redor da mancha de diesel. O objetivo é conter e condensar o óleo para uma limpeza mais efetiva.

No local, um trator de 50 toneladas atuava na plataforma da empresa de navegação, fazendo a sucção do produto, que vazou do rebocador após a popa da navegação ficar completamente submersa. Procurados pela equipe de reportagem do EM TEMPO, membros da ‘Waldomiro Lustoza’ não quiseram gravar entrevista.



Autuação

O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) esteve no Porto do São Raimundo para apurar as consequências ambientais do novo derramamento de óleo nas águas do rio Negro. Dois representantes da empresa conversaram com funcionários da ‘Waldomiro Lustoza’, que foram notificados por conta do vazamento.

Para emitir o laudo definitivo, no entanto, o órgão de proteção ambiental aguarda, ainda, que a empresa responsável realize a limpeza e contenção total do óleo derramado nas águas.

O órgão disse que a medida deve ser cumprida imediatamente pela empresa responsável, que tem até cinco dias para encaminhar informações completas sobre a forma que o acidente aconteceu, além de informações sobre a quantidade de óleo vazada no rio. A ‘Waldomiro Lustoza’ deve apresentar o resultado do plano de segurança de produtos perigosos.

Acidente recorrente

Após ser notificada conforme Lei de Crime Ambiental, a empresa J. F. de Oliveira, pertencente ao grupo Chibatão, foi obrigada a pagar cestas básicas e água potável a 100 famílias por conta do vazamento de quase 2 mil litros de óleo diesel no porto Ceasa, no bairro Mauazinho, Zona Leste.

A empresa ainda vai ter que fazer a recuperação imediata das áreas degradadas pelo derramamento. O acidente aconteceu na última segunda-feira (27), quando o órgão de controle ambiental determinou o embargo imediato da área portuária da empresa.

O laudo preliminar do órgão apontou a ocorrência de crime ambiental e descumprimento de normas de acidentes com produtos perigosos. A J.F. de Oliveira derramou acidentalmente mais de 2 mil litros de óleo nas águas do rio.

