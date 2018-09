Mais de 5 mil pessoas prestigiam desfile cívico no Sambódromo

Pelo menos 10 mil alunos da rede estadual de ensino desfilaram no evento | Foto: Janailton Falcão





Manaus - Mais de 5 mil pessoas foram prestigiar o desfile de comemoração da elevação do Amazonas à categoria de Província nesta quarta-feira, 5 de setembro. A data marca o desmembramento do antigo Distrito de São José do Rio Negro (Amazonas) da Província do Grão-Pará (Pará), em 1850. O desfile iniciou às 17h.

De acordo com os organizadores do evento da Secretaria de Estado da Educação do Amazonas (Seduc), pelo menos 10 mil alunos da rede estadual de ensino desfilaram no evento. Eles estavam divididos em oito coordenadorias distritais, cada uma com 120 alunos, selecionados de forma aleatória.

A Seduc informou ainda que, este ano, o desfile não acontece em blocos de escolas como vinha ocorrendo anteriormente. Além dos estudantes, o desfile também conta com a apresentação de militares, como a corporação do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas e da Polícia Militar. O desfile também contou com a presença de integrantes do abrigo Moacyr Alves e da banda fanfarra do Instituto Federal do Amazonas (Ifam).

Entre as autoridades presentes estavam o secretário de Educação, Lourenço Braga, o comandante geral da Polícia Militar, coronel David Brandão, e o titular da Secretaria de Estado da Segurança do Amazonas, coronel Anésio Paiva.

Durante o desfile, professores estaduais aproveitaram para criticar o governador Amazonino Mendes. Com faixas e cartazes, os educadores exigiram investimentos e o pagamento do abono salarial com verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Ao Em Tempo, o secretário de educação disse que o Governo entrou com um pedido de liberação ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) para conceder o reajuste, em forma de abono, e assim não cair em crime eleitoral, já que Amazonino Mendes é candidato à reeleição.

Trânsito

O trânsito precisou ser modificado. As principais vias do entorno do Sambódromo, como avenida Constantino Nery, avenida Loris Cordovil, avenida Pedro Teixeira e Alameda do Samba, foram interditadas por agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans).

A programação do 5 de setembro, que abre as comemorações da Semana da Pátria começou às 7h desta quarta-feira com uma homenagem póstuma ao primeiro presidente da Província do Amazonas, João Baptista de Figueiredo Tenreiro Aranha. A cerimônia ocorreu na praça 5 de Setembro (Praça da Saudade) no Centro de Manaus.

